NBA／林書豪下家未明 灰狼記者建議球隊可招募

2019-07-10 13:36 聯合新聞網 綜合報導



林書豪。 美聯社 分享 facebook 自由市場開放至今，大咖球星下家大多敲定，球隊逐漸轉而追求二、三線球員，林書豪為其中熱門目標。在優秀控衛所剩不多情形下，灰狼記者今日建議可著眼林書豪。

灰狼陣中控衛今夏面臨人才大出走，先是上季浴火重生的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）以2年1500萬美元跳槽活塞，如今可能又得面臨無法留住替補控衛瓊斯（Tyus Jones）窘境。

灰熊近日開出3年2400萬美元合約打算挖角瓊斯，灰狼可選擇匹配或放棄跟進，然目前灰狼僅剩一紙約400萬美元中產能留人，因此人才流失幾乎成定局；如今球隊能勝任控球一直球員僅剩提格（Jeff Teague），因此灰狼記者摩爾（Dane Moore）建議可以鎖定所剩不多的好貨之一林書豪。

現任職於灰狼的洛蕯斯（Gersson Rosas），曾在2012年於火箭為林書豪開出3年2500萬美元的合約網羅，身為林書豪舊識或可成招募誘因。

另外，先前曾傳出76人與快艇有意招募林書豪，經證實為一總管虛擬交易活動，讓學員扮演球隊人員所執行的模擬交易程序，而非球隊表態。

林書豪上個賽季在老鷹穩健貢獻有目共睹，總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）也曾稱讚林能夠「穩定」球隊，相信林書豪加入需要他的球隊有望在復刻同樣表現。