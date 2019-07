NBA／林書豪下家未明 灰狼記者建議球隊可招募

林書豪。 美聯社 分享 facebook 自由市場開放至今,大咖球星下家大多敲定,球隊逐漸轉而追求二、三線球員,林書豪為其中熱門目標。在優秀控衛所剩不多情形下,灰狼記者今日建議可著眼林書豪。

灰狼陣中控衛今夏面臨人才大出走,先是上季浴火重生的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)以2年1500萬美元跳槽活塞,如今可能又得面臨無法留住替補控衛瓊斯(Tyus Jones)窘境。

灰熊近日開出3年2400萬美元合約打算挖角瓊斯,灰狼可選擇匹配或放棄跟進,然目前灰狼僅剩一紙約400萬美元中產能留人,因此人才流失幾乎成定局;如今球隊能勝任控球一直球員僅剩提格(Jeff Teague),因此灰狼記者摩爾(Dane Moore)建議可以鎖定所剩不多的好貨之一林書豪。

現任職於灰狼的洛蕯斯(Gersson Rosas),曾在2012年於火箭為林書豪開出3年2500萬美元的合約網羅,身為林書豪舊識或可成招募誘因。

另外,先前曾傳出76人與快艇有意招募林書豪,經證實為一總管虛擬交易活動,讓學員扮演球隊人員所執行的模擬交易程序,而非球隊表態。

林書豪上個賽季在老鷹穩健貢獻有目共睹,總教練皮爾斯(Lloyd Pierce)也曾稱讚林能夠「穩定」球隊,相信林書豪加入需要他的球隊有望在復刻同樣表現。

If the Wolves do not match Tyus Jones' offer sheet, Jeremy Lin might be a name to watch in Minnesota. There's just not much else at the point guard position left out there.



In 2012, Gersson Rosas was in the Houston front office that gave Lin a three-year, $25 million deal.