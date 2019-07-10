NBA／冠軍班底再走一人 勇士裁掉李文斯頓

2019-07-10 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



李文斯頓(右)。 美聯社 分享 facebook 勇士隊挑戰3連霸失利，季後陣容大風吹，除了杜蘭特（Kevin Durant）轉投籃網隊、伊古達拉（Andre Iguodala）被交易到灰熊隊等，今天再傳出球隊將釋出參與3冠的替補大將李文斯頓（Shaun Livingston）。

目前33歲的李文斯頓，在2年前和勇士續約3年，2019到20賽季的薪資770萬美元、保障合約200萬美元，勇士裁掉這名老將後，團隊薪資總和可低於豪華稅薪資上限1億3890萬美元。

李文斯頓近兩季場均上場時間約是15分鐘，中距離跳投是他招牌，也是勇士重要板凳戰力，但想延續NBA生涯到第16個賽季必須尋覓新東家。

李文斯頓2004年選秀會被首輪被快艇隊挑中，前3個賽季後在洛城發展，但因嚴重傷害2007到08賽季報銷，之後曾轉戰熱火隊、雷霆隊、巫師隊、山貓隊（黃蜂隊前身）、公鹿隊、騎士隊和籃網隊，直到2014年到勇士才停止漂泊生涯。

勇士已是李文斯頓效力最久的隊伍，5個球季勇士全部打進總冠軍賽，留下3座冠軍，期間曾傳出李文斯頓有意退休、轉任管理職，不過美國《ESPN》名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，9月要滿34歲的李文斯頓打算延續球員角色，將在自由市場找尋新落腳處。