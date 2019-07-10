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NBA／無法久待勇士？ 羅素淡定以對

2019-07-10 10:13聯合報 記者曾思儒╱即時報導

羅素。 路透
羅素。 路透
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經典廣告台詞「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」成為勇士隊新成員羅素（D'Angelo Russell）心情寫照，他坦言NBA就是商業考量，待在勇士的時間或許不會太久，但他仍興奮成為連5季闖總冠軍賽的團隊一份子，有機會和「浪花兄弟」合作。

羅素表示，知道杜蘭特（Kevin Durant）前往籃網隊，他就知道自己可能有機會加入勇士，他的預測也成真，且將以4年1億1700萬美元加入勇士；這份合約引起聯盟不少討論，但羅素認為今年自由市場的驚喜已經夠多了，「所以我想這只是再追加一則。」

他也提到，成為自由球員後，不確定是否會留在籃網，「我不知道，我知道聯盟是在商言商，所以當事情底定前，態度淡定一點比較好，這些我都懂。」

當媒體訊問，羅素是否有收到勇士打算長時間留下來的通知？他也給了開放式回應，稱長時間或是一年都不無可能，「不管我身處什麼位置，我都知道伴隨著商業考量，所以讓我們看下去，我無法預期這些。」

羅素把未來可能的交易發展放一邊，先期待和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）聯手，湯普森的十字韌帶傷勢並沒影響自己加盟勇士的意願，「我很興奮，興奮的心情超過一切，我認為這是很棒的機會，可以邁開下一步，和很棒的組合學習，所以我非常興奮。」

勇士羅素籃網
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