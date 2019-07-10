NBA／厄文招募？ 籃網總管說事前未會見杜蘭特

2019-07-10 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



杜蘭特。 路透 分享 facebook

NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）在總冠軍賽第5戰成傷兵後飛往紐約動刀是眾所皆知，但他轉投籃網隊的消息，許多人是看到他社群平台的貼文才知曉，甚至包括籃網總經理馬克斯（Sean Marks）。

《紐約每日新聞》記者邦迪（Stefan Bondy）指出，馬克斯親口透露，在杜蘭特自行宣布新東家就是籃網前，兩人不曾交談，甚至也不曾和杜蘭特團隊碰面。

馬克斯的說法，讓厄文（Kyrie Irving）「招募」杜蘭特的可信度又提升許多；先前就有消息傳出，厄文和杜蘭特在上季開季前就曾計畫同隊當隊友，最終決定在今年夏天轉戰籃網，實現聯手願望。

杜蘭特是以4年1億6400萬美元加盟籃網，本周才宣布將和過去12季穿的35號背號告別，布魯克林新篇章將穿上7號，不過想看到杜蘭特和厄文連線，可能要多等一季，杜蘭特因阿基里斯腱傷勢，2019到20賽季恐報銷。

馬克斯表示，他曾徵詢球團隊醫和訓練團隊意見，大家一致認為該開給杜蘭特頂薪合約；昨天籃網隊醫和球團已全面評估杜蘭特狀況，不過馬克斯對於杜蘭特下季是否可能出賽仍沒鬆口，也拒絕回答兩度總冠軍賽MVP的復出時間表。

Sean Marks said that Kevin Durant committed to the Nets via Instagram before he even spoke or met with the team. — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) July 9, 2019