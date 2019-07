NBA／厄文招募？ 籃網總管說事前未會見杜蘭特

杜蘭特。 路透 分享 facebook

NBA球星杜蘭特(Kevin Durant)在總冠軍賽第5戰成傷兵後飛往紐約動刀是眾所皆知,但他轉投籃網隊的消息,許多人是看到他社群平台的貼文才知曉,甚至包括籃網總經理馬克斯(Sean Marks)。

《紐約每日新聞》記者邦迪(Stefan Bondy)指出,馬克斯親口透露,在杜蘭特自行宣布新東家就是籃網前,兩人不曾交談,甚至也不曾和杜蘭特團隊碰面。

馬克斯的說法,讓厄文(Kyrie Irving)「招募」杜蘭特的可信度又提升許多;先前就有消息傳出,厄文和杜蘭特在上季開季前就曾計畫同隊當隊友,最終決定在今年夏天轉戰籃網,實現聯手願望。

杜蘭特是以4年1億6400萬美元加盟籃網,本周才宣布將和過去12季穿的35號背號告別,布魯克林新篇章將穿上7號,不過想看到杜蘭特和厄文連線,可能要多等一季,杜蘭特因阿基里斯腱傷勢,2019到20賽季恐報銷。

馬克斯表示,他曾徵詢球團隊醫和訓練團隊意見,大家一致認為該開給杜蘭特頂薪合約;昨天籃網隊醫和球團已全面評估杜蘭特狀況,不過馬克斯對於杜蘭特下季是否可能出賽仍沒鬆口,也拒絕回答兩度總冠軍賽MVP的復出時間表。

Sean Marks said that Kevin Durant committed to the Nets via Instagram before he even spoke or met with the team.

Kevin Durant underwent a full evaluation with the Nets doctors and performance staff yesterday. Sean Marks would not rule one way or another on whether Durant will play next season.