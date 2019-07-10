親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

郭、韓夫人比一比 她寫「公文」給他批 她「意外」嫁瘋子

長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話

運動筆記黃金海岸馬拉松EXPO直擊！破除迷思！不是流流汗就能讓身體快速復原？
健行筆記2019/06/29 一日桃山喀拉業［日本百名山］近畿屋頂⋯ 大台ヶ原山！
NBA2019夏季聯賽- 中國國家隊 vs. 黃蜂 (7月9日)2019夏季聯賽- 鵜鶘 vs. 公牛 (7月9日)

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00特約記者李亦伸

雷霆，近10年NBA最神奇、最夢幻，但也是最壯烈、最無言的球隊。曾經在2012年打進總冠軍賽的雷霆，2016年夏天杜蘭特離隊後，連續三年死在第一輪，連兩年薪資爆錶，豪華稅聯盟第一，被球員高薪資、大合約套牢難以翻身。但雷霆今夏意外「解套」，這名送出助攻功臣是明星前鋒喬治

由於喬治主動要求雷霆交易，雷霆意外找到解套和重建契機，雷霆原本還打算把衛斯特布魯克+喬治一起打包交易跳樓出售，搞得暴龍不敢接手。最終雷霆還把喬治送到快艇，換來五個首輪籤+兩名先發，不但薪資解套，接下來雷霆還會採取無限解套，送出大合約出清薪資。

雷霆將喬治送到快艇，換來老將蓋里納利(左)和新秀亞歷山大(右)，以及5個選秀首輪...
雷霆將喬治送到快艇，換來老將蓋里納利(左)和新秀亞歷山大(右)，以及5個選秀首輪簽，收穫其實是相當豐富，可以正式開始進行重建計畫。 歐新社資料照片
分享

送走上季場均13.6分+5.4籃板年輕前鋒葛蘭特，雷霆下一個交易主角就是史上唯一一個連續三季打出場均「大三元」的首席球星衛斯特布魯克。

其實雷霆老闆、總管現在的心裡是快樂而且放鬆，因為他們不必再為未來2-3年龐大豪華稅、薪資負擔，以及打不出名堂憂心。雷霆可以完全釋放，踏上重建之路。

雷霆解套關鍵 就從喬治主動要求被交易開始

1、其實早在上季雷霆就主動想要交易中鋒亞當斯，只是出手不易，因為雷霆早已禁不起龐大薪資和豪華稅負擔。未來兩年亞當斯還有5330萬美元合約，如果喬治沒有意外主動要求交易，今年夏天雷霆不處理大合約，新一季雷霆薪資1.52億、豪華稅4530萬+2000萬左右累進華豪華稅，雷霆新一季總支出將達2.17億美元。

雷霆中鋒亞當斯(右)未來兩年的薪資算是相當的高，對球隊是很大的負擔。 歐新社資料...
雷霆中鋒亞當斯(右)未來兩年的薪資算是相當的高，對球隊是很大的負擔。 歐新社資料照片
分享

像雷霆這樣一支小市場球隊，連續三年栽在季後賽第一輪，衛斯特布魯克、喬治、亞當斯三分上億合約套牢，加上羅伯森、施羅德兩分上千萬合約，雷霆根本難以操作。

2、西區軍備大戰和雙巨頭合體爭冠球隊不斷誕生，雷霆在西區一點機會都沒有，連衛斯特布魯克和喬治兩大雷霆超級台柱自己都失去信心。雷霆今年夏天最重要的工作就是選擇大幅降稅+解套，尤其是送走大合約，降低薪資，避開豪華稅進入重建。喬治主動要求交易，幫助雷霆意外解套。送走喬治和葛蘭特，接下來就是清理衛斯特布魯克和亞當斯。

衛少(左)和喬治(右)是曾經被很多專家看好的夢幻組合，例行賽戰績連兩季都進步了一...
衛少(左)和喬治(右)是曾經被很多專家看好的夢幻組合，例行賽戰績連兩季都進步了一勝，但季後賽仍是一輪遊！ 2018-19 Panini球員卡
分享

3、亞當斯合約還有兩年，平均年薪2600萬美元合約，賣相不會好。合約剩四年還1.7億美元衛斯特布魯克雖然年薪超過4000萬，但至少有戰力、人氣和賣相。

目前最有可能爭取衛斯特布魯克的三個下家是熱火、火箭和尼克，其中熱火和火箭都沒有薪資空間，除非交易送走兩名先發主力+配角+至少兩個首輪籤，否則難以成事，尼克變得非常有機會，也是雷霆最適合對象。

尼克有薪資空間，有年輕資產，走在漫漫重建過程，衛斯特布魯克戰力和人氣，能馬上為紐約帶來超人氣和話題，紐約需要英雄，衛斯特布魯克不會是尼克救世主，但他卻是最適合紐約球迷和市場、話題的聚焦。

尼克近年在撈不到大魚得情況下，真的可以好好考慮一下衛斯特布魯克，他是能帶動球迷情...
尼克近年在撈不到大魚得情況下，真的可以好好考慮一下衛斯特布魯克，他是能帶動球迷情緒、又能吸引媒體焦點的優異人選。 歐新社資料照片
分享

4、雷霆釋放薪資、送出大合約、累積重建資源，爭取選秀權和潛力新人的動作還不會停止，雷霆擁有2026年前大量首輪籤和年輕資產，只要能順利完成衛斯特布魯克交易，雷霆將會成為新賽季最大贏家。

聽起來很悲哀 但這卻是對雷霆最好解脫

雷霆陣中有佛格森及亞歷山大這樣的好手，將來換出衛少及亞當斯後，更是可以換到不少新...
雷霆陣中有佛格森及亞歷山大這樣的好手，將來換出衛少及亞當斯後，更是可以換到不少新秀，再加上擁有大量的選秀權，不怕重建找不到人！ 歐新社資料照片
分享

對雷霆來說，喬治要求被交易是雷霆完美解套的開始。對衛斯特布魯克來說，喬治成全雷霆，另一方面也意外成全衛斯特布魯克，衛斯特布魯克已經擁有最大合約，他需要找到一支需要他、適合他的球隊，讓他重新施展個人魅力，打出更美妙也能贏球的風格。

雷霆也是今夏最大贏家之一。

雷霆衛斯特布魯克喬治

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

尼克的酒館被籃網打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

NBA／未等柯瑞就宣佈轉隊 傳KD行為引不滿

2019-07-09 14:39

NBA／攜手「浪花兄弟」 羅素：我的學習機會

2019-07-09 18:35

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-07 11:32

NBA／膝傷缺席夏季聯賽 威廉森：謹慎預防

2019-07-09 18:03

NBA／波格登加入溜馬：盼助歐拉迪波成超級球星

2019-07-09 17:55

NBA／參加大聯盟明星週賽事 史密斯又「脫」了

2019-07-09 16:45

NBA／談受傷心情 歐拉迪波：讓我更珍惜比賽

2019-07-09 16:04

NBA／39歲加索結婚了 情定前電視台女記者

2019-07-09 15:09

NBA／捲入性侵疑雲 華頓否認所有指控

2019-07-09 14:46

NBA／最佳隊友零缺點 柯利轉戰爵士讓出11號

2019-07-09 14:41

NBA／回家鄉卻樹敵 洛城連鎖咖啡店封殺雷納德

2019-07-09 14:11

NBA／KD、厄文琵琶別抱 尼克一夕蒸發2億市值

2019-07-09 12:26

NBA／庫克轉戰湖人 湯普森感謝告別

2019-07-09 12:12

NBA／太陽確定揮棄考佛 數隊表達簽約意圖

2019-07-09 11:50

NBA／球員招募是趨勢 里拉德：比高層更有用

2019-07-09 11:49

NBA／不只招募喬治 雷納德傳曾遊說厄文組團

2019-07-09 11:49

NBA／史陶德邁爾、艾利斯試訓 勇士、湖人等隊出席

2019-07-09 10:55

NBA／總裁公開放話招募 希望卡特考慮鵜鶘

2019-07-09 10:55

NBA／柯利正式成為爵士一員 灰熊宣佈將退休11號球衣

2019-07-09 10:22

NBA／湖人再補強 魔術強森喊：幾乎無敵

2019-07-09 10:18

NBA／與強森對話外流 傳湖人得不到雷納德信任

2019-07-09 10:01

NBA／與高層達交易共識 衛少樂於接受熱火追求

2019-07-09 10:01

NBA／詹姆斯控球？ 湖人有意變陣迎新球季

2019-07-09 08:31

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

2019-07-03 07:00

千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

加拿大探花加入大蘋果 紐約這次有點耐心了嗎？

2019-06-27 18:00

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00

選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

2019-06-26 07:00

坐擁6000萬美元薪資空間 快艇卻難成氣候

2019-06-25 07:00

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00
看更多

熱門文章

NBA／未等柯瑞就宣佈轉隊 傳KD行為引不滿

2019-07-09 14:39

NBA／與高層達交易共識 衛少樂於接受熱火追求

2019-07-09 10:01

NBA／湖人再補強 魔術強森喊：幾乎無敵

2019-07-09 10:18

NBA／詹姆斯控球？ 湖人有意變陣迎新球季

2019-07-09 08:31

NBA／史陶德邁爾、艾利斯試訓 勇士、湖人等隊出席

2019-07-09 10:55

NBA／太陽確定揮棄考佛 數隊表達簽約意圖

2019-07-09 11:50

NBA／與強森對話外流 傳湖人得不到雷納德信任

2019-07-09 10:01

NBA／KD、厄文琵琶別抱 尼克一夕蒸發2億市值

2019-07-09 12:26

日職／王柏融2支0傷退 火腿不敵羅德斷4連勝

2019-07-09 20:15

NBA／庫克轉戰湖人 湯普森感謝告別

2019-07-09 12:12

MLB／小葛雷諾加賽拖累 阿隆索爽贏全壘打大賽

2019-07-09 11:20

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

溫網／費德勒挑戰百勝 錦織圭擋路

2019-07-09 11:16

溫網／8強賽登場前 小威廉絲破壞球場遭罰30萬

2019-07-09 09:06

MLB／本季挨最多轟 韋蘭德：彈力球真是笑話

2019-07-09 08:30

溫網／費德勒晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手

2019-07-09 09:43

NBA／總裁公開放話招募 希望卡特考慮鵜鶘

2019-07-09 10:55

MLB／交易大限前積極補強 洋基、紅襪問價惠勒

2019-07-09 10:58

NBA／回家鄉卻樹敵 洛城連鎖咖啡店封殺雷納德

2019-07-09 14:11

NBA／39歲加索結婚了 情定前電視台女記者

2019-07-09 15:09

NBA／攜手「浪花兄弟」 羅素：我的學習機會

2019-07-09 18:35

MLB／29轟還不夠 小葛雷諾3度加賽破總數紀錄

2019-07-09 10:27

MLB／洋基棄將拚回明星賽 葛雷：其實我沒變

2019-07-09 13:09

MiLB／現役小聯盟全壘打王 用再見轟告別棒球

2019-07-09 16:14

NBA／捲入性侵疑雲 華頓否認所有指控

2019-07-09 14:46

MLB／最狂全壘打大賽！ 改寫一籮筐紀錄

2019-07-09 17:37

NBA／球員招募是趨勢 里拉德：比高層更有用

2019-07-09 11:49

MLB／在本壘板打滾還跑壘 2歲小克蕭萌翻所有人

2019-07-09 13:46

中職／簽約金挑戰590萬 劉基鴻準備披上龍袍

2019-07-09 13:00

NCAA交流賽／開心當悍將 選秀探花江國豪先發

2019-07-09 19:56

瓊斯盃／中華隊領隊出爐 黑人陳建州率藍隊

2019-07-09 13:43

NBA／柯利正式成為爵士一員 灰熊宣佈將退休11號球衣

2019-07-09 10:22

中職／阿甘障礙為何難破？熱身賽就有甘粉追星

2019-07-09 16:36

MLB／全壘打大賽首輪29轟 藍鳥小葛雷諾破紀錄

2019-07-09 09:34

NBA／不只招募喬治 雷納德傳曾遊說厄文組團

2019-07-09 11:49

溫網／驚奇旅程告終 15歲美小將：要懷抱夢想

2019-07-09 13:11

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

溫網／謝淑薇搭檔手感發燙 晉級女雙8強

2019-07-10 04:39

MLB／總量第3的全壘打大賽冠軍 阿隆索史上第2

2019-07-09 12:06

MLB／自認不是個咖 沙巴西亞笑說來當假明星球員

2019-07-09 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top