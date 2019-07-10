與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

雷霆，近10年NBA最神奇、最夢幻，但也是最壯烈、最無言的球隊。曾經在2012年打進總冠軍賽的雷霆，2016年夏天杜蘭特離隊後，連續三年死在第一輪，連兩年薪資爆錶，豪華稅聯盟第一，被球員高薪資、大合約套牢難以翻身。但雷霆今夏意外「解套」，這名送出助攻功臣是明星前鋒喬治。

由於喬治主動要求雷霆交易，雷霆意外找到解套和重建契機，雷霆原本還打算把衛斯特布魯克+喬治一起打包交易跳樓出售，搞得暴龍不敢接手。最終雷霆還把喬治送到快艇，換來五個首輪籤+兩名先發，不但薪資解套，接下來雷霆還會採取無限解套，送出大合約出清薪資。

雷霆將喬治送到快艇，換來老將蓋里納利(左)和新秀亞歷山大(右)，以及5個選秀首輪簽，收穫其實是相當豐富，可以正式開始進行重建計畫。 歐新社資料照片 分享 facebook

送走上季場均13.6分+5.4籃板年輕前鋒葛蘭特，雷霆下一個交易主角就是史上唯一一個連續三季打出場均「大三元」的首席球星衛斯特布魯克。

其實雷霆老闆、總管現在的心裡是快樂而且放鬆，因為他們不必再為未來2-3年龐大豪華稅、薪資負擔，以及打不出名堂憂心。雷霆可以完全釋放，踏上重建之路。

雷霆解套關鍵 就從喬治主動要求被交易開始

1、其實早在上季雷霆就主動想要交易中鋒亞當斯，只是出手不易，因為雷霆早已禁不起龐大薪資和豪華稅負擔。未來兩年亞當斯還有5330萬美元合約，如果喬治沒有意外主動要求交易，今年夏天雷霆不處理大合約，新一季雷霆薪資1.52億、豪華稅4530萬+2000萬左右累進華豪華稅，雷霆新一季總支出將達2.17億美元。

雷霆中鋒亞當斯(右)未來兩年的薪資算是相當的高，對球隊是很大的負擔。 歐新社資料照片 分享 facebook

像雷霆這樣一支小市場球隊，連續三年栽在季後賽第一輪，衛斯特布魯克、喬治、亞當斯三分上億合約套牢，加上羅伯森、施羅德兩分上千萬合約，雷霆根本難以操作。

2、西區軍備大戰和雙巨頭合體爭冠球隊不斷誕生，雷霆在西區一點機會都沒有，連衛斯特布魯克和喬治兩大雷霆超級台柱自己都失去信心。雷霆今年夏天最重要的工作就是選擇大幅降稅+解套，尤其是送走大合約，降低薪資，避開豪華稅進入重建。喬治主動要求交易，幫助雷霆意外解套。送走喬治和葛蘭特，接下來就是清理衛斯特布魯克和亞當斯。

衛少(左)和喬治(右)是曾經被很多專家看好的夢幻組合，例行賽戰績連兩季都進步了一勝，但季後賽仍是一輪遊！ 2018-19 Panini球員卡 分享 facebook

3、亞當斯合約還有兩年，平均年薪2600萬美元合約，賣相不會好。合約剩四年還1.7億美元衛斯特布魯克雖然年薪超過4000萬，但至少有戰力、人氣和賣相。

目前最有可能爭取衛斯特布魯克的三個下家是熱火、火箭和尼克，其中熱火和火箭都沒有薪資空間，除非交易送走兩名先發主力+配角+至少兩個首輪籤，否則難以成事，尼克變得非常有機會，也是雷霆最適合對象。

尼克有薪資空間，有年輕資產，走在漫漫重建過程，衛斯特布魯克戰力和人氣，能馬上為紐約帶來超人氣和話題，紐約需要英雄，衛斯特布魯克不會是尼克救世主，但他卻是最適合紐約球迷和市場、話題的聚焦。

尼克近年在撈不到大魚得情況下，真的可以好好考慮一下衛斯特布魯克，他是能帶動球迷情緒、又能吸引媒體焦點的優異人選。 歐新社資料照片 分享 facebook

4、雷霆釋放薪資、送出大合約、累積重建資源，爭取選秀權和潛力新人的動作還不會停止，雷霆擁有2026年前大量首輪籤和年輕資產，只要能順利完成衛斯特布魯克交易，雷霆將會成為新賽季最大贏家。

聽起來很悲哀 但這卻是對雷霆最好解脫

雷霆陣中有佛格森及亞歷山大這樣的好手，將來換出衛少及亞當斯後，更是可以換到不少新秀，再加上擁有大量的選秀權，不怕重建找不到人！ 歐新社資料照片 分享 facebook

對雷霆來說，喬治要求被交易是雷霆完美解套的開始。對衛斯特布魯克來說，喬治成全雷霆，另一方面也意外成全衛斯特布魯克，衛斯特布魯克已經擁有最大合約，他需要找到一支需要他、適合他的球隊，讓他重新施展個人魅力，打出更美妙也能贏球的風格。

雷霆也是今夏最大贏家之一。