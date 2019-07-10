尼克的酒館被籃網打了烊 說不心酸那是假的

情傷曼哈頓

筆者從來美國求學到現在就業生根約17年了，雖然心留台灣、情留密西根(對，密西根州大校友)，但人畢竟是住在紐約15年了，說自己不是「紐約客」其實有點說不過去的，所以這幾天整個紐約市籃球迷籠罩在低迷與失望的氣氛，真的是讓人有點不捨與難過。

為何失望與低迷？因為一周前自由球員市場一開市，原本號稱是尼克隊「囊中物」的杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)，雙雙被同城不同郡的布魯克林籃網隊給搶走了！其實這兩大咖沒被尼克隊給簽下就已經很嘔了，最後還是被向來看不起的紐約第二隊給拿走，這真的是很氣。

尼克忍辱負重多年，就是為了一個真正的大咖球星降臨，誰知道即使滿手銀彈，卻是一隻魚也沒抓到，還被同城的籃網一次吃走兩隻大魚，真是情何以堪？ 2018-19 Panini Sticker Collection 球員卡 分享 facebook

對於老紐約客來說，布魯克林籃網隊其實根本就不是個咖，資歷不久、而且還是從隔壁州紐澤西來的。對紐約客來說，曼哈頓才是紐約，曼哈頓以外都不是紐約，不相信的話去查看一下每一封寄來紐約的信件，只有寄到曼哈頓的才是寫著New York, NY 1XXX1，其他紐約市地區如布魯克林都是寫著Brooklyn, NY 112XX或如皇后區的法拉盛Flushing, NY 1135X，所以紐澤西來的球隊根本不正統。

杜蘭特與厄文這次來了「紐約」(布魯克林)，卻又不來「紐約」(曼哈頓)，對於尼克隊與球迷真的是很尷尬，可以預期未來這兩人只要到麥迪遜廣場花園球場出賽時，一定被現場球迷給ㄅㄨ死。

「籃網是否算是個咖」可能跟「館長是否算個咖」一樣很難回答，但對多大數紐約球迷來說籃網肯定不是。 歐新社資料照片 分享 facebook

為何不來紐約？這是所有紐約與非紐約球迷都想問的一句話，紐約人向來有著如台北人的「天龍國」觀念：世界之都、搖擺「扭腰客」，結果落到現在這囂張不起來的局面。尤其在目前大家都想找個出氣筒消氣的氛圍下，尼克隊老闆杜蘭(James Dolan)自然成為尼克球迷想要公幹的對象。

老闆「顧人怨」

杜蘭自從2017年在尼克隊一場比賽中，公然驅趕前尼克老將歐克利開始，就一直給外界負面印象。加上去年又在主場針對噓他、嘲諷他、要他把球隊賣掉的球迷下逐客令，更是讓人覺得杜蘭沒有肚量，這些事情不但對公眾有影響，對球員也是看在眼裡。公平來說，與歐克利發生的衝突，歐克利本身也是剽悍凶暴，但老歐在球員界可是老大哥一名，輩份相當高，發生那一次的事件，不但球員界都是倒向歐克利的，而且對尼克隊是個重傷。

尼克老闆杜蘭這幾年在球隊經營上是搞得灰頭土臉，已傳出有意想出售，但球隊戰績、陣容都不佳，暫時很難賣個好價錢。 歐新社資料照片 分享 facebook

另一個原因沒能及時簽到上述兩大球星，其實也要怪尼克隊自己運氣不好，以今年最爛的成績和最高機率14%可以抽到狀元籤的機會，還是沒能拿到世代重量新星威廉森(Zion Williamson)，這也是尼克隊的第二重傷。

記得威廉森幾個月前宣布投入NBA選秀時就講過，若能和杜蘭特與厄文同隊，那將是生涯的美事。Vice Versa，杜蘭特與厄文看到威廉森沒能被尼克隊選上，對於尼克隊的興趣也就缺一半了。

反應速度不夠快

杜蘭特在總冠軍賽中傷了阿基里斯腱的確是讓各隊退一步的原因，即使需要一年康復時間，但還是不減他一定的實力與受歡迎程度，當7月1日市場一開市的同時，籃網隊是以搶人的速度進行，而尼克隊管理層卻是帶著有一點點遲疑的態度，高下立判。聽說當時的情況是尼克隊曾要求杜蘭特的團隊能否提供一份手術後的健康情況報告，最後該團隊連這份報告都沒有提供，杜蘭特就已經承諾要加入籃網隊了，你選人家、人家還挑你勒…….

如前述，尼克隊有點患了天龍國自大症，其實在自由球員市場開市前幾天，紐約的體育談話秀媒體人凱伊(Michael Kay)等大概已經陸續收到情資，知道杜蘭特等不一定會加入尼克隊，一直在節目中大聲疾呼尼克隊要有備案(Plan B)。更不要講在幾個月前，老闆杜蘭在接受凱伊的談話秀訪問時，信心十足的說今夏該隊會有非常成功的成果。擺明了有錢就是大爺的態度。

球隊名聲本來就出問題，然後管理階層無配套的情況下，尼克隊才會落到目前A咖找不到、BC咖抓一把的局面。現在我們談的NBA球星都是XYZ世代的孩子，以前那種願意等你一輩子、同甘共苦打拼的志向已不在他們的DNA中。這也是筆者這種六年級對於目前NBA球員市場氣氛很反感的，大咖球員之間都在談如何連橫、合縱。沒有人想去那種需要打掉重練幾年的球隊奮鬥。

現在球員的想法跟過去差很多，對球隊的忠誠度通常不高，即使在原球隊曾拿過總冠軍，留下來薪水又高，但一有機會還是跳槽去別的球隊。 2018-19 Panini Revolution球員卡 分享 facebook

人謀不臧、人事不穩

尼克隊目前百廢待舉，已經有一個名聲不好的老闆了，他從1999年買下了尼克隊後，從本世紀2000年開始，該隊已換了11名教練，外加幾個有知名度但最後卻搞砸的總管，例如禪師傑克森(Phil Jackson)、鐵衛湯瑪斯(Isiah Thomas)等，其中湯瑪斯最後還涉嫌性擾球場內女員工，搞的烏煙瘴氣、落荒而逃。

現在XYZ世代的球員在加入球隊時，除了看合約內容之外，也評估球隊的管理經營，尼克隊場上、場下爛太久，這也是為何杜蘭特與厄文去籃網而不去尼克的原因之一了。畢竟球員也不是傻子，也想找到上進的球隊，尼克隊目前就實話來說，經營管理方面的確不如正在向上的籃網。

湯瑪斯(右)是好球員、傑克森(左)是好教練，但兩人都不是擅於操控全盤的好總管，偏偏尼克一前一後被他們亂玩玩壞了。 歐新社資料照片 分享 facebook

失敗種子 從開季前即已種下

身為土生土長的ESPN知名球評史密斯(Steven A. Smith)為尼克隊在自由球員市場失利一事難過了好一陣子，他除了批評尼克隊的諸多不是之外，也道出尼克隊的敗象從去年開季前聘任教練費茲戴爾(David Fitzdale)就開始了。他認為尼克隊應該請回具有地緣性，也是紐約出產的傑克森(Mark Jackson)當教練，至少在球隊文化上與票房號召力上有優勢，也或許尼克隊就不會落到上季的戰績與目前的田地，史密斯的話也是有幾分道理的。

再加上季中明星賽時，當時紐奧良鵜鶘隊有意與尼克隊接洽將大球星戴維斯(Anthony Davis)做交易，不管當時的情況是如何，最後這交易胎死腹中。

尼克隊在今夏的自由球員市場還是簽下了如藍道(Julius Randle)、波提斯(Bobby Portis)、艾靈頓(Wayne Ellington)等二三等球員，雖然不能和杜蘭特之流相比，但只要眾志成城、齊心努力，小咖球隊也是可以打出一片天的。

藍道(左)和波提斯(右)不是什麼大咖，但卻都是硬底子的球員，搞不好湊合一下也能打出什麼奇蹟來的。 歐新社資料照片 分享 facebook

而且這些次等球員簽的都是一兩年的短約，表示管理層還是預留了後路，期待在未來一兩年的自由球員市場尋求下一尾大魚。就這一點來說，算是籠罩著烏雲的曼哈頓城上還是勉強有著一線希望(silver lining)的。