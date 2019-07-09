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NBA／膝傷缺席夏季聯賽 威廉森：謹慎預防

2019-07-09 18:03聯合新聞網 綜合報導

鵜鶘新秀狀元郎威廉森因首戰就扭傷膝蓋，夏季聯賽剩餘賽事只能坐壁上觀。 美聯社
鵜鶘新秀狀元郎威廉森因首戰就扭傷膝蓋，夏季聯賽剩餘賽事只能坐壁上觀。 美聯社
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新秀狀元郎威廉森（Zion Williamson）夏季聯賽首秀，僅上陣9分鐘便因傷退場，球隊為保護球員所以宣佈威廉森不會上陣剩餘賽事。

威廉森夏季聯賽首戰面對尼克，才上場9分鐘就撞傷膝蓋退場，留下11分、3籃板、1抄截的數據，此外為預防再度受傷，鵜鶘官方決定不讓威廉森上陣餘下的比賽，因此今日對戰公牛的比賽，威廉森即坐在板凳席擔任加油團一角。

談及自己無法繼續出賽，威廉森表示：「必須更謹慎預防。」，且補充自己當前主要目標為「增強自己的技巧」、「備戰例行賽」，不過他也坦言只能眼巴巴看隊友上場打球很「很沮喪」，並說：「我熱愛上場競爭，只要我能上場，我一定不會缺席。」

鵜鶘會考慮謹慎行事並非無來由，體重及衍生而來的傷病一直都是威廉森的隱憂。目前他的體重約128.8公斤（284磅），當被問到是否對體重有設立目標時，他沒有給出具體的方向，並說：「我會讓訓練師協助我。」

僅管威廉森待在板凳席，球迷仍舊紛紛在他離場時要簽名，他甚至花了10分鐘才簽完所有海報跟籃球；首秀當天更不用說，整座球場為他而鼓譟，威廉森也很享受這樣的氣氛，他說：「感覺很嗨，這是我第一次嘗試跟NBA等級的球員比賽，感覺很棒。」

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