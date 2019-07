NBA／參加大聯盟明星週賽事 史密斯又「脫」了

難得受邀出席活動,史密斯又脫了! 美聯社 分享 facebook

騎士後衛史密斯(J.R. Smith)時隔多日重返球場,不過這回是棒球場,而且又「脫」了!

史密斯今日現身印地安人主場,參加大聯盟全明星周的名人壘球賽,相隔3年再訪進步球場(Progressive Field),又一次脫掉上衣,吸引眾人目光。

Of course, @TheRealJRSmith popped his shirt off at the All-Star Celebrity Softball Game. 😂 pic.twitter.com/YwjFpIGrYl