NBA／參加大聯盟明星週賽事 史密斯又「脫」了

2019-07-09 16:45 聯合新聞網 綜合報導



難得受邀出席活動，史密斯又脫了！ 美聯社 分享 facebook

騎士後衛史密斯（J.R. Smith）時隔多日重返球場，不過這回是棒球場，而且又「脫」了！

史密斯今日現身印地安人主場，參加大聯盟全明星周的名人壘球賽，相隔3年再訪進步球場（Progressive Field），又一次脫掉上衣，吸引眾人目光。

Of course, @TheRealJRSmith popped his shirt off at the All-Star Celebrity Softball Game. 😂 pic.twitter.com/YwjFpIGrYl — Cut4 (@Cut4) July 7, 2019

難得受邀出席活動，「神經刀」史密斯難掩人來瘋，決定脫掉上衣與隊友擊掌祝賀，還在球場上翻了個筋斗，接著依舊保持著「好習慣」，赤裸上身站上打擊區揮棒完成比賽。

史密斯在公眾場合沒穿上衣已不是第一次，他先前就曾在騎士冠軍遊行時脫掉上衣進行遊街，2016年於印地安人主場舉行的世界大賽第7戰，他也曾做過同樣的事。

事實上，NBA不只史密斯有如此狂放性格，像是兩名前勇士球員楊恩（Nick Young）及貝爾（Jordan Bell）也都曾大庭廣眾下沒穿衣服；楊恩是於奪冠後下飛機時袒露上身，貝爾則是同樣於冠軍遊行時秀肌肉。