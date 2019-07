NBA／39歲加索結婚了 情定前電視台女記者

加索宣布結婚喜訊。 擷圖自加索推特 分享 facebook

有情人終成眷屬,公鹿前鋒加索(Pau Gasol)今日於推特上宣布與交往三年的女友結婚的消息。

加索發佈了一張自己與妻子麥克唐納(Cat McDonnell)的婚紗照,並寫說:「這是我人生中最夢幻的一刻,我很高興能跟大家分享我們婚禮的其中一個瞬間!我們非常感謝我們的親友,是他們讓這次婚禮如此特別。還有,我愛你,老婆!」

加索的妻子麥克唐納為美國人,畢業於南加州大(University of Southern California),目前擔任企業高階管理人員,曾於《ABC 新聞》及福斯電視台擔任過記者;兩人於2016年開始交往,於去年訂婚。

加索雖已是知名籃球員,不過私生活始終相當低調,此次婚禮亦無過度宣傳,且無任何沒底進場拍攝或採訪,受邀賓客皆為私交甚篤的好友以及親人。

現年39歲的加索,今年3月加入公鹿,但打3場就動刀,不過加索仍對來季充滿期待,表示自己還想打,預計8月能夠重回球場。

The most magical moment I’ve experienced in my entire life. It makes me so happy to share a glimpse of our wedding with all of you! We are so thankful to our families and friends who made this celebration so special. I love you wife, @catmcdonnell7! 👰🏼🤵🏼❤️ pic.twitter.com/LHZCht0Tgn