NBA／39歲加索結婚了 情定前電視台女記者

2019-07-09 15:09 聯合新聞網 綜合報導



加索宣布結婚喜訊。 擷圖自加索推特 分享 facebook

有情人終成眷屬，公鹿前鋒加索（Pau Gasol）今日於推特上宣布與交往三年的女友結婚的消息。

加索發佈了一張自己與妻子麥克唐納（Cat McDonnell）的婚紗照，並寫說：「這是我人生中最夢幻的一刻，我很高興能跟大家分享我們婚禮的其中一個瞬間！我們非常感謝我們的親友，是他們讓這次婚禮如此特別。還有，我愛你，老婆！」

加索的妻子麥克唐納為美國人，畢業於南加州大（University of Southern California），目前擔任企業高階管理人員，曾於《ABC 新聞》及福斯電視台擔任過記者；兩人於2016年開始交往，於去年訂婚。

加索雖已是知名籃球員，不過私生活始終相當低調，此次婚禮亦無過度宣傳，且無任何沒底進場拍攝或採訪，受邀賓客皆為私交甚篤的好友以及親人。

現年39歲的加索，今年3月加入公鹿，但打3場就動刀，不過加索仍對來季充滿期待，表示自己還想打，預計8月能夠重回球場。