NBA／入爵士不暄賓奪主 柯利讓出11號改10號

2019-07-09 14:41 聯合新聞網 綜合報導



柯利原穿11號，因與爵士隊友撞背號，因此自己改為10號。 美聯社 分享 facebook

榮獲本年度最佳隊友獎的柯利（Mike Conley）在被交易至爵士後，又展現自己好好先生一面。

柯利今日與前溜馬前鋒波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）出席鹽湖城新聞發佈會，亮相新背號10號。先前在灰熊效力時，柯利一直穿著11號球衣，在被交易至爵士後，柯利第一時間與持有11號的主人艾克森（Dante Exum）聯繫，表示不會搶走他的號碼。

柯利表示：「我那時馬上傳訊息給艾克森，我說：『嘿！老兄，很高興加入爵士。你不用擔心，我不會跟你搶背號。放輕鬆，不要有壓力，我會換號碼。」

身為一位簽下億萬合約的球員，柯利並沒有擺出高高在上的姿態，反倒沒有任何架子，甚至特別為了後輩換上背號，此一舉動完全無愧於最佳隊友這個稱號。至於柯利為何選擇10號作為新賽季的背號，是因為自己的生日月份為10月。

有了柯利的爵士，新賽季足實讓人期待，柯利、米契爾（Donovan Mitchell）與戈貝爾（Rudy Gobert）的前後場組合，或許真得有機會讓爵士有所突破。