NBA／入爵士不暄賓奪主 柯利讓出11號改10號

榮獲本年度最佳隊友獎的柯利(Mike Conley)在被交易至爵士後,又展現自己好好先生一面。

柯利今日與前溜馬前鋒波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)出席鹽湖城新聞發佈會,亮相新背號10號。先前在灰熊效力時,柯利一直穿著11號球衣,在被交易至爵士後,柯利第一時間與持有11號的主人艾克森(Dante Exum)聯繫,表示不會搶走他的號碼。

柯利表示:「我那時馬上傳訊息給艾克森,我說:『嘿!老兄,很高興加入爵士。你不用擔心,我不會跟你搶背號。放輕鬆,不要有壓力,我會換號碼。」

身為一位簽下億萬合約的球員,柯利並沒有擺出高高在上的姿態,反倒沒有任何架子,甚至特別為了後輩換上背號,此一舉動完全無愧於最佳隊友這個稱號。至於柯利為何選擇10號作為新賽季的背號,是因為自己的生日月份為10月。

有了柯利的爵士,新賽季足實讓人期待,柯利、米契爾(Donovan Mitchell)與戈貝爾(Rudy Gobert)的前後場組合,或許真得有機會讓爵士有所突破。

