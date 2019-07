NBA／回家鄉卻樹敵 洛城連鎖咖啡店封殺雷納德

雷納德。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯連鎖店竟然也搞派系,選擇支持湖人,而非快艇。在「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)與快艇簽約後,洛城當地連鎖咖啡店宣布封殺雷納德。

雷納德於7月6日終於公開今夏動向,決定落腳洛杉磯,不過選擇的是一向被認為是老二的快艇。據報導,洛城當地連鎖咖啡品牌Alfred Coffee,在雷納德與同樣出身洛杉磯的喬治(Paul George)雙雙加盟快艇後,發出聲明未來將全面禁止雷納德與喬治前往旗下任何一家咖啡店。

消息一公布,隨即遭到大批快艇球迷留言撻伐,艇迷紛紛在該品牌Instagram貼文下留言批評對雷納德與喬治的禁令。由於反對聲浪過多,迫使Alfred Coffee不得不先關閉貼文留言功能,不過Alfred Coffee並不打算完全退讓,他們表示未來會再公布更詳盡細節。

沒想到身為洛杉磯當地品牌,得知球員回家鄉打球沒有祭出優惠活動以示支持,反倒選擇封殺兩人。看來洛城爭霸不僅是湖人與快艇之間的事情,球迷甚至當地產業也身處其中。

