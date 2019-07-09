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NBA／回家鄉卻樹敵 洛城連鎖咖啡店封殺雷納德

2019-07-09 14:11聯合新聞網 綜合報導

雷納德。 美聯社
雷納德。 美聯社
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洛杉磯連鎖店竟然也搞派系，選擇支持湖人，而非快艇。在「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）與快艇簽約後，洛城當地連鎖咖啡店宣布封殺雷納德。

雷納德於7月6日終於公開今夏動向，決定落腳洛杉磯，不過選擇的是一向被認為是老二的快艇。據報導，洛城當地連鎖咖啡品牌Alfred Coffee，在雷納德與同樣出身洛杉磯的喬治（Paul George）雙雙加盟快艇後，發出聲明未來將全面禁止雷納德與喬治前往旗下任何一家咖啡店。

消息一公布，隨即遭到大批快艇球迷留言撻伐，艇迷紛紛在該品牌Instagram貼文下留言批評對雷納德與喬治的禁令。由於反對聲浪過多，迫使Alfred Coffee不得不先關閉貼文留言功能，不過Alfred Coffee並不打算完全退讓，他們表示未來會再公布更詳盡細節。

沒想到身為洛杉磯當地品牌，得知球員回家鄉打球沒有祭出優惠活動以示支持，反倒選擇封殺兩人。看來洛城爭霸不僅是湖人與快艇之間的事情，球迷甚至當地產業也身處其中。

洛杉磯咖啡Instagram
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