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NBA／談受傷心情 歐拉迪波：讓我更珍惜比賽

2019-07-09 16:04聯合新聞網 綜合報導

歐拉迪波。 美聯社
歐拉迪波。 美聯社
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帶著同樣投入的心情看著溜馬季後賽賽事，明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）坐在電視機前，痛恨自己無法為隊友挺身而出。

「有點情緒化吧。這相當艱難，但也讓我更用心去珍惜比賽、隊友，甚至是自己。」歷經長期養傷的歐拉迪波語重心長的說著。他補充：「有時候我們不會去意識到自己的影響力，會當作是理所當然，這次傷後我不會再這樣想了。」

歐拉迪波近日出席於拉斯維加斯舉辦的夏季聯賽，歷經長時間的休養，他顯得十分有活力。儘管回歸的日期尚未敲定，但歐拉迪波表示自己持續在邁阿密進行訓練，加強各方面的技術，包含投籃、運球還有防守。

當被問到有沒有嘗試灌籃，他說：「不，還沒有。當我宣布準備好回歸之前，那都會是最後的項目。」

一些消息建議歐拉迪波於12月復出，不過溜馬總管普利特查德（Kevin Pritchard）表示球隊不會急於讓當家球星復出，且將採取一切預防措施確保歐拉迪波完全康復，並且恢復身手。

確實，端看溜馬今夏的操盤，他們不需要急著將歐拉迪波推上戰線。新同學華倫（T.J Warren）、蘭姆（Jeremy Lamb）及波格登（Malcolm Brogdon）相信都會是有效援助戰力。

歐拉迪波特別點評波格登，他說：「我們跟公鹿交手很多次，我敢說波格登會成為溜馬很棒的一份子。我一直都很想跟他當隊友，我很興奮能有這個機會跟他搭檔。」

隨著內線主力沙波尼斯（Domantas Sabonis）與透納（Myles Turner）的成長，歐拉迪波堅信時常被低估的溜馬，來季絕對能有所突破，他表示：「我們會非常特別，沙波尼斯變得更加優秀，透納理應入選最佳防守陣容，實在很難想像一名火鍋領先聯盟的球員沒辦法入選。」

最終，歐拉迪波仍將重心暫時放在自己身上，他表示持續在調適自己的心態，並坦言持續學習如何成為一位領導者，如何讓所有隊友融入團隊；或許下個賽季球迷將會看到更加堅強的歐拉迪波與溜馬大軍。

尼斯火鍋拉斯維加斯領導者邁阿密
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