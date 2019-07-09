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NBA／詹姆斯控球？ 湖人有意變陣迎新球季

2019-07-09 08:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹姆斯將打控球為主？ 美聯社
詹姆斯將打控球為主？ 美聯社
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換了總教練、迎接球星戴維斯（Anthony Davis）加盟的湖人隊，新賽季新氣象還可能包括場上位置的轉換，美國《Yahoo Sports》接到消息來源透露，紫金軍團有意讓「小皇帝詹姆斯（LeBron James）擔任控球後衛。

34歲的詹姆斯準備迎接生涯第17個NBA球季，他曾4度奪下聯盟MVP，在教頭佛蓋爾（Frank Vogel）帶領下，「小皇帝」可能和新加入的格林（Danny Green）在後場搭檔。

詹姆斯在湖人第一個球季因腹股溝傷勢，出賽55場是生涯新低，不過消息來源透露，「小皇帝」已完全康復，身體狀況沒問題；但身高203公分的詹姆斯並非控球出生，得分遠比組織拿手，且湖人已經以兩年約留下朗多（Rajon Rondo），陣容中的控球後衛還有庫克（Quinn Cook）和卡盧索（Alex Caruso）。

過去兩季湖人亟欲栽培的控球鮑爾（Lonzo Ball），在戴維斯交易案中已被送去鵜鶘隊。

詹姆斯生涯成績是場均27.2分、7.4籃板和7.2助攻，在湖人首個賽季也繳出27.4分、8.5籃板和8.3助攻，但球隊仍被拒於季後賽門外，中斷他連13年季後賽亮相紀錄。

詹姆斯湖人小皇帝
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