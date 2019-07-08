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Jr.NBA／懷抱籃球夢 詹皇前教練鼓勵把夢做大

2019-07-08 18:29聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

前騎士隊助理教練波伊蘭。記者毛琬婷／攝影
前騎士隊助理教練波伊蘭。記者毛琬婷／攝影
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首屆Jr. NBA訓練營今天起在明志科技大學舉行開幕式，在5天的訓練營中，共吸引超過200名國中、小學員參加，Jr. NBA訓練營還廣邀教育界各體育專長教練、老師，曾在騎士隊執教過詹姆斯（LeBron James）的助理教練波伊蘭（Jim Boylan）也鼓勵小朋友要把夢想做大，並藉由持續的努力，有日能挑戰NBA。

基層籃球是Jr. NBA相當重視的區塊，提供學生們更多舞台，利用比賽、教育、訓練等方式，推廣籃球到各年齡層的學生心中。本次訓練營邀請前克里夫蘭騎士隊教練波伊蘭擔任總教練，他說：「我擔任NBA教練已經有25年了，執教過像是詹姆斯這類的巨星，而許多有名的NBA球員當初也像這些小學員一樣坐在這裡，希望小學員們能夠在這裡學到更多的籃球知識及技巧，相信持續努力，有日能挑戰NBA。」

首屆Jr. NBA訓練營今天起熱鬧展開。記者毛琬婷／攝影
首屆Jr. NBA訓練營今天起熱鬧展開。記者毛琬婷／攝影
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NBA球星蓋里納利（Danilo Gallinari）同樣收邀請現身開幕式中力挺訓練營，蓋里納利表示：「如同波伊蘭所說，我當初也是和這些小學員一樣，參加NBA所舉辦的訓練營，因為我對於籃球相當熱愛，雖然追逐NBA夢想的過程中相當艱難，但我持續堅持我的夢想，並且努力付出，我也相信學員們只要堅持，有天能和我一樣成為一名NBA球員。」

蓋里納利也親切地下場與學員們互動，舉行一對一籃球PK賽，身為NBA球星的蓋里納利雖然對上身高不到他腰部的小球員，但為了傳達正確的防守觀念，仍賞給學員們一記紮實的「麻辣火鍋」，讓現場笑聲不斷。

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