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NBA／杜蘭特告別35號 新籃網戰袍改穿7號

2019-07-08 12:43聯合報 記者曾思儒╱即時報導

杜蘭特宣布加入籃網後將改穿7號，正巧是過去林書豪還在布魯克林時穿過的號碼。 截圖...
杜蘭特宣布加入籃網後將改穿7號，正巧是過去林書豪還在布魯克林時穿過的號碼。 截圖自Thirty Five Ventures推特
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加入新東家籃網隊的球星杜蘭特（Kevin Durant），宣布和過去12個球季的35號背號說再見，新球季將改用7號，展開嶄新的東區旅程。

除了在社群平台公布改穿7號，杜蘭特也透過和經紀人卡萊曼（Rich Kleiman）共同創立的媒體公司「Thirty Five Ventures」上解釋改背號原因。他表示35這數字讓自己和家人際遇改變、向世界展示了自己，「35讓我可以遇到過去沒有機會遇到的人們，經歷沒有機會得到的體驗，完成沒想過的成就，讓我可以到德州奧斯汀分校打球，讓我完成在NBA的夢想。」

他也提到，35號伴隨自己雷霆隊時期，建立起許多一輩子的友誼，以及在灣區獲得兩座冠軍，獲得不會被時間和距離擊敗的兄弟情；他還解釋，當初選擇35是為了向非常親近的人致敬，他也會一輩子對這數字保有敬意，「但當我開啟籃球新篇章，我背上的數字會換成7號，在布魯克林。」

杜蘭特選擇35號是為了紀念35歲遭槍殺的恩師克雷格（Charles Craig），在他決定以4年1億6400萬美元轉投籃網後，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）宣布，不會再使用相同背號，今天拉卡柏還表示，打算將交易到灰熊隊的伊古達拉（Andre Iguodala）9號球衣也高掛新球場。

籃網今天也發出公告正式歡迎杜蘭特加盟，教頭亞特金森（Kenny Atkinson）讚杜蘭特已展現自己是史上最佳球員之一，教練團也很景仰他的技巧和韌性，「很興奮歡迎他加入布魯克林體系。」

杜蘭特籃網勇士
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