NBA／公鹿計畫成真 希臘怪物兄弟同隊

2019-07-08 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



公鹿隊的「希臘怪物兄弟檔」計畫成真 美聯社 分享 facebook

公鹿隊的「希臘怪物兄弟檔」計畫成真，剛摘下年度MVP的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）哥哥大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo），將和公鹿簽下兩年約，和弟弟一起征戰NBA。

先前希臘媒體《Gaszetta.gr》就報導公鹿打算簽下大安戴托昆波的消息，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）今天也指出，根據消息來源透露，大安戴托昆波已經同意簽下兩年合約。

大安戴托昆波目前26歲，比球星級的弟弟年長2歲，但他的NBA旅程走得並不順利，2014年選秀會雖被尼克隊挑中，但只打了2場比賽就被裁掉，之後曾在發展聯盟努力，並入選2015年發展聯盟的年度防守第二隊。

大安戴托昆波2017年回到家鄉，效力希臘豪門帕納辛納科斯（Panathinaikos BC），除了幫助球隊在希臘聯賽完成連霸，還連兩年獲得明星賽MVP，同時也是2018年希臘聯賽「最驚人球員」獲獎者。

安戴托昆波家族都是運動好手，爸爸是足球員、媽媽是跳高選手，一家五兄弟除了大哥是足球員，另外四兄弟都打籃球，大安戴托昆波排行第二，已是公鹿頭號球星的安戴托昆波排行第三，21歲的老四小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）去年NBA選秀會被76人隊挑中後送到獨行俠隊，老么Alexis目前18歲，未來也有機會加入NBA，壯大「希臘怪物家族」。