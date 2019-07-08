NBA／向伊古達拉致敬 勇士打算退休9號球衣

2019-07-08 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



不只打算退休杜蘭特（Kevin Durant）的35號球衣，勇士隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）今天宣布，球隊打算將伊古達拉（Andre Iguodala）的9號球衣也高掛新球場，感謝2015年總冠軍賽MVP為球隊的貢獻。

勇士和灰熊隊今天正式完成交易，防守「大鎖」伊古達拉確定轉戰曼菲斯；勇士球團發表的聲明中，拉卡柏感謝伊古達拉對勇士球團的無私奉獻，「在這段最棒的旅程中，他在2015年獲得總冠軍賽MVP。」

勇士老闆也提到，球隊連5季闖總冠軍賽、獲得3冠的過程，伊古達拉占有重要位置，「我們感謝他所有貢獻，期待看到他的號碼高掛在大通中心（Chase Center）。」

大通中心是勇士2019到20球季將啟用的新主場，在杜蘭特確定加入籃網隊後，拉卡柏也發表過類似的聲明。

35歲的伊古達拉是2004年選秀會第一輪被76人隊挑中，他生涯前8個球季都在費城，2012年加入金塊一個球季後，2013年轉戰勇士。2015年總冠軍賽第4戰，勇士將他拉到先發陣容，最終球隊在系列賽1：2落後下逆轉「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊奪冠，伊古達拉獲得最後總冠軍賽MVP，堪稱在勇士最有代表性的一頁。

不過今年休季期間，伊古達拉和勇士球團也出現些紛爭，伊古達拉透露2018年季後賽，球團表示他腿部傷勢是挫傷，實際上卻是骨折。