湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

快艇瞞天過海，組成雷納德+喬治「夢幻組合」，角色球員齊全，防守出色，快艇賭的就是未來3-4年奪冠。湖人積極補漏，詹姆斯+戴維斯建構「超級鋒線」，在詹姆斯帶領下，湖人積極補強，外線射手達德里、凱威爾波普、格林、庫克、卡魯索到位，中鋒麥基、卡珍斯上位，控球朗多歸建，加上詹姆斯、戴維斯、庫茲瑪，湖人也要在未來2-3年奪冠。

洛杉磯兩支球隊今年夏天瞬間翻身，王牌對王牌，誰才是洛杉磯的主人和球隊？每個人看法都不同。

湖人、快艇同時進行大規模換血，一時間之洛杉磯眾星雲集讓人眼花瞭亂，兩隊馬上都成為奪冠熱門球隊。 2018-19 Panini Revolution 球員卡 分享 facebook

比球星：湖人、快艇平分秋色

雷納德是聯盟前三球星，喬治是聯盟前十球星，兩人都是最佳防守球隊成員，加上快艇陣中兩名瘋狂防守悍將貝佛利和哈瑞爾，快艇擁有球星、關鍵球、防守和出色的防守底子。

詹姆斯仍是聯盟前三球星，戴維斯也是聯盟前十球星，戴維斯還是名26分+12籃板優質全能長人，他們只需要配角融入、功能完整、打好防守，湖人就有一飛沖天的能力。

湖人和快艇各有兩名聯盟前三和前十球星，從天賦和球星、領導角度看，兩隊平分秋色。

詹姆斯(左)和雷納德(右)都曾帶領不同的球隊奪冠，有他們在陣中怎會不讓人充滿信心？ 歐新社資料照片 分享 facebook

比陣容深度和角色球員：湖人、快艇各有特色

快艇原本就有一班防守好、拚命、功能性強大的角色球員，不管是單打、得分、爛仗一流的威廉斯，還是內線悍將哈瑞爾，或是防守、外線、打死不退貝佛利，以及菜鳥射手沙米特，快艇已經為夢幻雙星備妥完美配角和板凳深度，只等國王入位。

貝佛利(左)和威廉斯(右)近3季一路從火箭合作到快艇，默契十足，聯手打硬仗、爛仗的功力一流，勇士在季後賽就見識到了他們的威力。 歐新社資料照片 分享 facebook

湖人在失去雷納德後，簽下麥基、朗多、卡珍斯、格林、凱威爾波普+庫克，補齊射手、外線、中鋒、高度和角色球員，經驗、火候、三分準頭兼俱。湖人唯一不確定的是防守，那需要時間。

湖人一看簽不到雷納德，當機立斷找回麥基(右)與簽下卡珍斯(左)，這兩位球員可是近兩季前後參與勇士的總冠軍賽，這種組合不能小看！ 歐新社資料照片 分享 facebook

就角色球員和陣容深度看，湖人沒有輸，快艇沒有贏。

比教練：快艇似乎略好一點

湖人教練團全部換新，總教練佛格和助理教練基德都是老江湖，但這是第一季搭檔組合，需要時間和磨合。快艇教練瑞佛斯不管是執教經歷、成就、牌子都比湖人新組教練更有口碑。瑞佛斯的執教火候和成就都更勝一籌，這是快艇團隊和執教優勢。

佛格(右)擔任NBA總教練8季中有5季打進季後賽，瑞佛斯(左)則是20季中有16季打進季後賽，並在2007-08球季帶領塞爾蒂克奪冠，經驗上教為豐富。 歐新社資料照片 分享 facebook

湖人vs.快艇總評

湖人最大挑戰在「防守」，因為湖人幾乎是一支全新球隊，戴維斯要適應詹姆斯帶隊和球路，所有角色球員也要學會一起打好防守。只要湖人打出一線防守，湖人就會成為可怕球隊。

快艇最大困境在「球路」，威廉斯未來很難再一個人打，掌握球權，無限開火，他需要配合雷納德和喬治，打出正規軍的籃球。哈瑞爾也得更有牌理，不是只有爛仗和玩命，快艇的球風、打法、內外聯線才能成型。

兩隊都需要領袖、建立團隊和打出最好的防守。詹姆斯仍是聯盟目前最好的球員和領袖球星，他的帶隊能力和幫助隊友更好的能力依然聯盟第一，戴維斯在進攻端和內線、擋拆作用，會讓詹姆斯打得更輕鬆自在，4-5名外線射手格林、庫克、凱威爾波普、達德里、卡魯索都擁有很穩定外線能力，能幫助詹皇拉開空間。

從團隊、領袖球星和天賦去衡量，湖人會是一支比快艇更好、更有競爭力的球隊，湖人將會贏回洛杉磯，快艇則是洛杉磯配角。