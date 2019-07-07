NBA／留不住雷納德 諾斯：不能責備想回家的人

2019-07-07 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



對於雷納德出走，暴龍主帥諾斯表示，不能責怪想回家的人。 路透 分享 facebook

來到多倫多一個球季，雷納德（Kawhi Leonard）就率領暴龍隊打下隊史首座總冠軍，但隨著球季結束，他的下一步也備受矚目，昨天他的落腳處也終於確定，將前往洛杉磯加入快艇隊，攜手喬治（Paul George）在西區戰場中亮相，對於奪冠功臣的出走，暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）表示，自己能理解並感謝他曾經做的一切。

昨天NBA自由市場再傳重磅消息，率領暴龍奪冠且拿下FMVP殊榮的雷納德確定了自己的下一步，他將與快艇簽下一紙4年1.42億美元合約，而快艇也與雷霆隊展開交易，快艇迎來喬治，送出蓋里納利、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以及4個未保護選秀權、1個受保護選秀權以及兩個互換選秀權。

對於奪冠功臣出走，暴龍主帥諾斯說：「你不能責備一個想要回家的人。他（雷納德）昨天給我發了訊息，上面寫著：『我要回家了。』，而我回他：『你在多倫多所達成的成就，改變了很多人的人生，尤其是我的。』我很感謝他曾經所做的一切。」

去年夏天暴龍更換總教練，由諾斯接掌兵符，雷納德也是在去年夏天離開馬刺轉往北國，儘管下一季沒能留住奪冠功臣，但諾斯表示，球隊仍會照著計畫備戰新球季，「我們會開始工作，像之前一樣衝擊新球季，每天起床、上班，期待獲勝，努力爭取贏得總冠軍。」