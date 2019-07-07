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NBA／尋求交易？ 衛少和雷霆高層碰頭討論未來

2019-07-07 13:29聯合報 記者曾思儒╱即時報導

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和雷霆高層碰面，討論自己及球隊...
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和雷霆高層碰面，討論自己及球隊的下一步。 歐新社
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雷霆隊當家球星喬治（Paul George）被交易到快艇隊，將和雷納德（Kawhi Leonard）攜手，成為昨天NBA自由市場重磅消息，今天立刻傳出雷霆球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和雷霆高層碰面，討論自己及球隊的下一步。

美國《ESPN》接獲消息來源指出，「衛少」和經紀人佛徹（Thad Foucher）和雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）會晤，已經合作11年的兩方都明白，現在正是討論衛斯特布魯克交易可能的時間點。

喬治今年不但是年度MVP候選人，也入圍年度最佳防守球員，場均28.0分、8,2籃板都寫下生涯新高，轉投快艇對雷霆爭取季後賽門票無疑是一記重擊，不過雷霆也從快艇手中獲得未來5個首輪秀權，成為重建籌碼。

雷霆2016年也面臨類似處境，當時雷霆「雙槍」之一的杜蘭特（Kevin Durant）轉戰勇士隊，衛斯特布魯克則和球隊續約；雷霆2017年再交易來喬治，但季後賽旅程仍連3季首輪止步。

30歲的「衛少」已連3季繳出場均「大三元」數據，和中鋒亞當斯（Steven Adams）仍是球隊目前核心；「衛少」去年才和雷霆簽下5年頂薪合約，成為NBA當時史上最高薪球員，目前合約還有4年、價值1億7千萬美元。

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