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NBA／搶雷納德失利 湖人改簽卡珍斯、留朗多

2019-07-07 09:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

爭取自由市場球星雷納德（Kawhi Leoanrd）失利，湖人隊轉向其他補強，除了以一年合約找來禁區大將卡珍斯（DeMarcus Cousins），同時以一紙兩年合約留下後衛朗多（Rajon Rondo），成為自由球員的後衛卡盧索（Alex Caruso）也確定續留湖人。

《Excel Sports》經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）透露，卡珍斯和湖人簽下的一年約價碼是350萬美元，朗多則是兩年260萬美元、第二年擁有球員選擇權；稍早也決定續留湖人的卡盧索，兩年合約總值550萬美元。

美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，包括熱火隊在內，還有幾支球隊對卡珍斯有興趣，但湖人幾名球員、包括曾和卡珍斯在鵜鶘隊合作的戴維斯（Anthony Davis）推了一把，讓上季助勇士隊打進總冠軍賽的卡珍斯改穿紫金戰袍。

下月要滿29歲的卡珍斯，2018年以一年530萬美元價碼加入勇士，但因阿基里斯腱傷勢缺席前半段例行賽，今年1月才復出，最終為勇士打了30場例行賽，場均16.3分、8.2籃板；季後賽首輪第二戰他再因左腿拉傷成傷兵，總冠軍賽才復出，季後賽代表作是總冠軍賽第二戰碰暴龍隊繳出的11分、10籃板和6助攻。

朗多上季也和湖人簽下一年約，但他賽季期間除遭禁賽三場，還因手傷影響出賽，缺席湖人36場比賽，不過他仍有場均9.2分、8.0助攻和5.3籃板的高效率表現。

33歲的朗多確定在湖人展開生涯第14個NBA賽季，新球季有機會推進自己在史上助攻榜的排名，他目前排18位，只差62次助攻就可以超越已宣布退役的「法國跑車」帕克（Tony Parker）。

湖人卡珍斯朗多
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