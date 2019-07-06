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NBA／想和誰一起打三對三？蓋里納利：KD、貝佛利

2019-07-06 17:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

蓋里納利。 報系資料照
蓋里納利。 報系資料照
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2019國泰NBA 3x經過分區預賽後，本周末在台北信義區香堤廣場點燃總決賽戰火，這次應邀來台參與活動的球星蓋里納利（Danilo Galllinari）今天下午現身，分享自己的三對三經驗，而他也選出自己心中理想隊友，現役球員中，自己最想與杜蘭特（Kevin Durant）、貝佛利（Patrick Beverley）一同出戰三對三賽場。

經過6大區域預賽激烈廝殺，共有36支大專隊伍及5支高中組球隊晉級到最終總決賽，爭取前往海外觀賞NBA的難得機會，高中組冠軍則將獲得前往大陸，參加NBA訓練營的資格。

總決賽首日，除了蓋里納利現身活動現場外，還有NBA溜馬隊吉祥物Boomer的灌籃表現，把現場氣氛炒到最高點。首度來台的蓋里納利這次也造訪了台灣許多知名景點，對於休季期參與NBA活動，蓋里納利認為身為NBA的一分子，推廣NBA也是球員的重要任務之一。

蓋里納利表示，自己平常休息時也對打三對三，他認為在五對五的比賽後，三對三也是保持體能的一個方法，而他也選出自己心目中理想的三對三隊有人選，現役球員中他會選擇與杜蘭特、貝佛利同隊，希望三人的合作會產生好的化學效應。

若是更大範圍來選擇的話，自己會想與傳奇球星喬丹（Michael Jordan)）及「大鳥」博德（Larry Bird），因為他們兩人都是NBA歷史上最偉大的球員之一。

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