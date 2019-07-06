NBA／看新聞才知被交易 蓋里納利期待與衛少當隊友

2019-07-06 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



訪台的蓋里納利，才得知自己涉及快艇交易案，要被換到雷霆。 國泰金控提供 分享 facebook 今天NBA 自由市場上出現重磅交易，剛率領暴龍隊奪下隊史首座總冠軍並獲得FMVP殊榮的雷納德（Kawhi Leonard），傳出將落腳快艇隊，將與喬治（Paul George）一同前往洛杉磯當隊友，來台參與國泰NBA 3x而活動的球星蓋里納利（Danilo Galllinari），也成為這次交易案中的一員，對此他表示，自己也是看到新聞才知道，對於快艇沒有任何怨言，且期待新球季的到來。

今天外媒報導指出，雷納德將前往洛城，披上快艇戰袍，他的合約將為4年1.42億美元，平均年薪為3550萬美元，而快艇也與雷霆隊展開交易，快艇迎來喬治，送出蓋里納利、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以及一個未保護選秀權、一個受保護選秀權以及兩個互換選秀權。

對於自己成為交易案中的一員，來台參加活動的蓋里納利表示，這就是NBA，自己也是看到新聞才得知被交易出去，「NBA 就是生意，球員無法選擇自己想要的球隊，只能把自己準備好，期待下一季來到新的城市、新的球隊。」

而他也非常期待即將與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）成為隊友，蓋里納利說：「我們都是2008年選秀進來的，我很期待與他成為隊友。」對於快艇將自己送走，蓋里納利沒有任何怨言也沒有不好的感覺，同時他也感謝所有快艇高層及球迷對自己的支持。