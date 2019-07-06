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NBA／雷納德引發加州大地震 湖人、勇士受波及

2019-07-06 16:44中央社 台北6日綜合報導

雷納德。 歐新社
雷納德。 歐新社
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在南加州大地震的當晚，NBA經歷了更大的地震。洛杉磯快艇隊簽下今年總冠軍賽MVP雷納德，並換來明星前鋒喬治，震撼整個聯盟版圖。

今年的自由球員市場一開市，諸多明星球員的落點就塵埃落定，但被視為指標性的雷納德（KawhiLeonard）遲遲沒有決定，直到今天才爆出決定與快艇隊簽約，價碼預估為4年1億4200萬美元；快艇還透過交易與奧克拉荷馬雷霆隊換來去年年度第一隊的前鋒喬治（Paul George），馬上成為新球季奪冠的大熱門。

雷納德與喬治聯手加盟快艇隊，損失最大的反而是同城的傳統強權洛杉磯湖人隊。湖人今年先換來明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），一直努力尋求要簽下雷納德，組成另一次的鐵三角，但隨著雷納德加盟同城的快艇隊，湖人隊雖然迅速補進後衛格林（DannyGreen），但仍等於澆了湖人隊一頭冷水。

快艇去年球季例行賽以西區第8名晉級季後賽，陣中原本就有曾獲選年度防守第一隊的後衛貝佛利（Patrick Beverley），還有連兩年拿下年度最佳第六人的威廉斯（Lou Williams），再加上板凳上還有禁區野獸哈洛（Montrezl Harrell）、防守悍將哈克雷斯（Maurice Harkless）等人，如今補上兩名聯盟超級球星，挑戰隊史首冠有機會。

金州勇士隊已經連續5年拿下西區冠軍，但在自由球員洗牌後，新球季的西區戰局顯得撲朔迷離。勇士少了杜蘭特（Kevin Durant），射手湯普森（KlayThompson）又因傷要到明年才可能出賽，戰力大減。過去幾年對勇士威脅最大的休士頓火箭隊爆出主將不合，在自由球員市場也沒有收穫，前景堪憂。

去年打進西區決賽的波特蘭拓荒者隊及例行賽排名第2的丹佛金塊隊雖然都保留了原有主力，但補強不明顯；反倒是例行賽第5名的猶他爵士隊換來控衛康利（Mike Conley Jr.），簽下射手鮑格達諾維奇（BojanBogdanovic）等人，實力有明顯增長，再加上洛杉磯雙雄快艇與湖人，明年西區戰局更顯詭譎。

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