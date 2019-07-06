NBA／名嘴頻頻爆料 杜蘭特凍未條大罵：放狗屁

2019-07-06 13:38 世界日報 編譯組／綜合報導



名嘴爆料，杜蘭特痛斥。 世界日報 分享 facebook

ESPN體育台爆料王史密斯（Stephen A. Smith）3日在節目自爆，他收到杜蘭特（Kevin Durant）訊息。杜蘭特對史密斯最近有關杜蘭特的連環爆感到不滿，痛斥史密斯「放狗屁」（BS）。

杜蘭特自從宣布投奔布魯克林籃網後，有如銷聲匿跡。不過他的個性是無法忍受閒言閒語，史密斯的爆料讓他按捺不住。史密斯聲稱從消息人士得知，杜蘭特與金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）一向不和，杜蘭特也曾當面向隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）保證會留在奧克拉荷馬市雷霆隊，後來卻食言而肥。

史密斯說，杜蘭特告訴他應該去查清楚消息來源。他說，杜蘭特沒說清楚到底自己什麼地方放狗屁，不過他要告訴杜蘭特，他的消息來源一定超過兩個人，如果他聽到的是放狗屁，代表好多人都在亂爆杜蘭特的料。

史密斯之前爆料，杜蘭特在勇士隊三年一直與柯爾格格不入。他不清楚雙方到底為什麼不對盤，不過兩人不和是事實。

史密斯又爆料，2016年杜蘭特決定投奔勇士隊之前，曾在洛杉磯與韋少、柯里森（Nick Collison）餐敘，當面向韋少說會留在雷霆隊，後來杜蘭特變卦，選擇發簡訊而非打電話通知韋斯布魯克，使兩人交情告終。