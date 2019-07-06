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NBA／落腳何處？昔日教練：雷納德只信自己人

2019-07-06 13:34世界日報 編譯組／綜合報導

雷納德。 世界日報
雷納德。 世界日報
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在其他大咖自由球員紛紛做出決定後，雷納德Kawhi Leonard）始終老神在在，堅決不露任何口風，好像在「吊人胃口」，但曾經成功招募雷納德就讀聖地牙哥州大（SDSU）的哈特森（Justin Hutson）說，雷納德諱莫如深的作風其實是「一路走來，始終如一」，雷納德絕非愛耍個性或針對任何人，也不是孤僻自閉，他只是不愛主動透露心中想法。

哈特森目前是佛瑞斯諾州大（Fresno State）男籃校隊總教練，2008年雷納德還在高中時，哈特森是聖地牙哥州大男籃校隊助理教練，身負招兵買馬重任。

哈特森說，雷納德在高中11年級從故鄉河濱縣（Riverside County）莫瑞諾谷（Moreno Valley）谷泉高（Canyon Springs High School）轉到河濱市金恩高中（Martin Luther King High School），矯健身手引起聖地牙哥州大注意。

聖地牙哥州大深怕這塊璞玉被其他大咖大學挖走，要哈特森加緊招募，但哈特森很快發現雷納德與眾不同，雖然有手機，但雷納德從來不接電話；哈特森又發現，只有教練去見雷納德，雷納德不會來拜會教練。

然而哈特森要見雷納德又遇挑戰，如何查出雷納德人在何方？他後來摸出門道，要找雷納德必須用「三角定位」。亦即必須先打電話問三個人：金恩高中的校隊教練、保全員與輔導老師，就能搞定雷納德所在。

哈特森說，招募雷納德必須依照雷納德的條件。雷納德只想守好本分，專心打球，而且只信任自己人，與現在作風完全一樣。他說，11年來雷納德始終沒變，只信任自己的母親羅伯森（Kim Robertson）與舅舅丹尼斯（Dennis Robertson），他只聽這兩個人的話，對其他人不會透露半點風聲。

在哈特森三顧茅廬之下，雷納德受到感動，升上12年級後答應就讀聖地牙哥州大。哈特森記得，雷納德在成為聖地牙哥州大新鮮人之前只拜訪過校園一次。不過哈特森知道雷納德並非針對任何人，而是一視同仁。

哈特森說，私下與雷納德相處，會發現雷納德其實很健談。但雷納德不愛說廢話，也不會主動推心置腹。哈特森也很想知道雷納德的動向，但他知道不必去問雷納德，因為問了也是白問。

雷納德昔日教練。 世界日報
雷納德昔日教練。 世界日報
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