NBA／狀元威廉森處女秀 膝蓋不適打9分鐘退場

2019-07-06 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



威廉森在夏季聯賽首戰受傷。 美聯社 分享 facebook NBA夏季聯賽今天舉行眾所矚目的紐奧良鵜鶘出戰紐約尼克之戰，兩隊今年首輪選秀新人威廉森（Zion Williamson）與巴瑞特（RJ Barrett）正面交鋒，威廉森在出賽9分鐘就後因左膝不適退場，留下11分3籃板數據，而本場比賽也受到地震影響，一度在第四節時中斷近25分鐘，最終官方更宣布賽事將延期完賽。

鵜鶘選秀狀元威廉森今天在拉斯維加斯舉行的夏季聯賽中初次出賽，而對手紐約尼克陣中則擁有他的杜克大學隊友，同時也是今年選秀探花巴瑞特，讓兩人間的對決未演先轟動。

而今天威廉森在賽前熱身時就上演360度轉身爆扣，讓現場球迷大飽眼福，比賽過程中他更在一次暴力抄截後轟炸籃筐，場邊隊友全數起身為他歡呼。

不過在第二節比賽中，威廉森的左膝蓋因在攻守對抗中出現不適提前退場，雖然傷勢看似不嚴重，但鵜鶘球團仍基於保護立場決定不再讓他出賽，讓威廉森在夏季聯賽處女秀留下11分3籃板數據，而他也留在板凳席上繼續為隊友加油。

比賽在進行到第四節剩下7分53秒，鵜鶘以80：74領先時，因加州發生規模6.9地震，球場上方的大螢幕更一度出現搖晃的狀況，讓比賽在中斷超過25分鐘後宣布延期完賽。

在本場比賽尚未打完的情況下，鵜鶘以傑克森（Frank Jackson）拿下30分表現最佳，尼克巴瑞特則是在出賽25分鐘後拿下10分5籃板。