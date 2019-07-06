NBA／雷納德躊躇不前 傳湖人擬推延戴維斯交易

2019-07-06 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湖人推延與戴維斯交易時程(右)，目標是想網羅雷納德(中)。 美聯社 分享 facebook NBA明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）決定未來動向的時限一延再延，讓不少有意招攬他入隊的球隊也因此受到影響，其中包括日前已談成戴維斯（Anthony Davis）交易案的洛杉磯湖人，今天就傳出將推延交易時程，希望保留頂薪空間全力挖角雷納德。

湖人在今年季後與鵜鶘談成戴維斯的交易案，不過這中間還需要老鷹、巫師等隊的幫助才能在符合規定的情況下完成交易案，且雷納德的簽約還必須在戴維斯的先簽後換前發生，湖人才有頂薪空間能簽下雷納德。

而根據美國媒體今天報導，假使雷納德在6日前做出決定，湖人將擁有3200萬美元的薪資空間，並且能以4年1.38億美元的頂薪合約簽下雷納德，如雷納德仍未作出決定，湖人也無法說服鵜鶘、老鷹與巫師推延戴維斯交易案時程，屆時他們僅能以4年1.27億美元的價碼簽下雷納德，恐影響他加盟意願。

而在戴維斯的交易案尚未達成的情況下，也代表著牽涉到此交易案中的幾名新秀球員都將無法在已開打的夏季聯賽中登場，其中包括今年選秀第四順位中選的杭特（DeAndre Hunter）、第八順位的海耶斯（Jaxson Hayes）、第17順位的亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）。

受此影響，在戴維斯交易案未完成前，鵜鶘將無法簽下瑞迪克（JJ Redick ），湖人也無法完成與丹尼爾斯（Troy Daniels）與達德利（Jared Dudley）的簽約。