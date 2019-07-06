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NBA／杜蘭特離開主因？未走出與格林爭吵陰影

2019-07-06 09:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

杜蘭特(右)出走是因格林？ 美聯社
杜蘭特(右)出走是因格林？ 美聯社
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明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今年季後選擇離開前東家金州勇士， 將與布魯克林籃網簽約，成為季後最受關注的球員異動案，而杜蘭特的好友柏金斯（Kendrick Perkins）在近日接受媒體訪問時就透露，杜蘭特選擇離隊的主要原因之一，是還未走出去年與隊友格林（Draymond Green）激烈爭吵的陰影。

杜蘭特與格林在去年11月出戰快艇的比賽中，在場上和場下都有激烈言語「交流」，一度引發外界的關注，格林還因為使用強烈攻擊性言詞，遭到勇士球團禁賽一場與罰款處分。

雖然事後杜蘭特與格林都公開強調，並未留下疙瘩，但柏金斯近日參與「ESPN」節目錄製時指出，這件事確實成為杜蘭特離開勇士的原因之一，「杜蘭特還沒有從與格林的爭執狀況中走出來。」

「我認為勇士是有機會重新簽下他，但發生這樣的狀況，勇士也對格林禁賽試圖暫緩紛爭，但他們的老闆卻在兩個月後表示，要將格林永遠留在這裡。」柏金斯強調，雖然兩人都對外表示紛爭事件已經和平落幕，但杜蘭特的心中卻是不曾放下，「我認為這會讓杜蘭特覺得，離開對他是最好，因為這是很難克服的事情，格林用的都是很刺耳的言詞。」

根據當國媒體當時的報導，格林在爭吵當下疑似使用了帶髒字的言詞批評杜蘭特，甚至直呼球隊已經不再需要他，讓柏金斯認為杜蘭特才會留下陰影，甚至間接促成他選擇離開勇士，加入籃網。

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