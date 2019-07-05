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NBA／選現役第一隊 蓋里納利挑入前勇士三巨頭

2019-07-05 12:03聯合報 記者劉肇育╱即時報導

快艇前鋒蓋里納利談世界盃與選擇現役最佳陣容。記者劉肇育／攝影
快艇前鋒蓋里納利談世界盃與選擇現役最佳陣容。記者劉肇育／攝影
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來台訪問的洛杉磯快艇義大利球星蓋里納利，今天接受媒體訪問時，挑選他心目中的現役第一隊成員，包括了前金州勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant），以及他自己和多倫多暴龍中鋒小加索（Marc Gasol）。

曾獲選2008年義大利聯賽MVP的蓋里納利，在同年投入NBA選秀於首輪第六順位被紐約尼克挑入，隨後則轉往金塊與快艇發展，並在本賽季繳出平均19.8分6.1籃板與投籃命中率4成63的三項生涯最佳數據，並帶領快艇在季後賽首輪與勇士拚戰六戰後才遭淘汰。

本月初蓋里納利也入選世界盃義大利男籃24人名單，8月底有望領軍義大利男籃在中國大陸與世界列強較勁，談到今年世界盃備戰狀況，蓋里納利說：「美國隊仍會是今年世界盃最好的球隊，但與我們同組的塞爾維亞，則有可能組成一支全NBA球隊應戰，另外包括法國、西班牙也都是如此，今年的世界盃競爭肯定會相當激烈，讓我相當期待。」

已經在NBA打滾超過10年的蓋里納利，對於近年愈來愈多國際球員進入NBA打球，他也點名了公鹿字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的進步是令人吃驚的。另外，今年年度新秀唐西奇（Luka Doncic）的表現也是有目共睹。

不過當被問到挑選現役最佳陣容時，他則是選了前勇士三巨頭柯瑞、湯普森與杜蘭特，以及他自己和暴龍中鋒小加索，對於選擇小加索，蓋里納利則說：「當你擁有柯瑞、湯普森與杜蘭特這三個最佳得分手時，你會需要一名無私的中鋒。」

NBA勇士柯瑞
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