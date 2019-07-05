NBA／期待與雷納德聯手 蓋里納利看好快艇擊潰湖人

2019-07-05 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



快艇球星蓋里納利展開返台行程。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 洛杉磯快艇前鋒蓋里納利（Danilo Gallinari）在本周三展開訪台行程，並在今天上午接受媒體訪問，對於季後快艇多次傳出將全力爭取多倫多暴龍總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）加盟，蓋里納利強調很期待與雷納德聯手，並認為快艇下賽季仍會是比湖人更強大的洛杉磯代表球隊。

蓋里納利本周來台為「國泰3x總決賽」活動站台，在周三抵台後，熱愛旅遊的他隨即帶著女友探訪國內數個知名景點，包括台北101、中正紀念堂與饒河夜市等地，並品嚐了包括水餃、臭豆腐等台灣道地美食。

今天上午他接受媒體的訪問，談到在2017年加入快艇後雖然一度因傷僅出賽21場，但本賽季他們在全員健康出擊的情況下，不僅闖進季後賽，還在與勇士的系列賽打出NBA季後賽史上最大逆轉秀，讓蓋里納利直言，至今仍無法想像那場比賽發生什麼事情。

對於今年同城的湖人在季後大手筆交易補進明星前鋒戴維斯（Anthony Daivs），今年一月接受美國媒體訪問時就曾表示，即使湖人加入戴維斯也無法擊敗快艇的蓋里納利，再度重申快艇是洛杉磯代表球隊的立場。

「如果洛杉磯有一支球隊，那就是快艇，這幾年我們用戰績證明我們比湖人好。」蓋里納利談到與湖人間的競爭關係時說：「只要我還在這球隊一天，我們就會比他們好。雖然我們沒有超級明星，但我們有很好的化學效應，有很好的配置，這讓我期待我們下賽季仍會有好成績。」

而對於今夏最大咖自由球員雷納德至今仍未表態動向，蓋里納利則強調，很期待有與他合作的一天，「他是令人驚訝的球員，與暴龍有一個很棒的球季，我會很開心與他合作，但這不是我能做左右的。」