自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

沙加緬度國王上賽季繳出39勝43負，打出近年最佳西區第九作收例行賽，但球隊明顯有更遠大積極的目標。自由市場開市以來，補強動作不斷，各個功能性球員的加入，讓球隊陣容深度將更完整，雖然本屆選秀會上國王隊沒有斬獲首輪新秀，只拿了45、55、60順位，本屆選秀適逢小年，加上國王陣中還有許多潛力股待綻放，這般結果倒也不影響球隊的未來以及補強。 重要的是至今球團敲定的一筆續約跟四筆補強都是相當不錯的操盤。

國王總管狄瓦茲請了前活塞名將杜馬斯當特別顧問，近來他們的操盤就顯得相當積極，與過去相比更是專業許多！ 美聯社 分享 facebook

續約看板小前鋒 巴恩斯顛峰期將獻給國王

首先續約留下上季轉隊而來的主力小前鋒戰力巴恩斯(Harrison Barnes)，四年8500萬的價碼還比外界推測的行情還少了300萬美金左右，巴恩斯上季被交易到國王出賽28場，繳出14.3分5.5籃板1.9助攻，雖然得分比在前半季在獨行俠的17.7分少，但是整體效率以及與隊友搭配的效益反倒是提升的。他在國王的整體投籃命中率來到45.5%，三分線40.8%，籃板、助攻等數據都有所提升。

而這筆合約年限剛好將是27歲的巴恩斯邁向職業生涯顛峰期的階段，在大頂薪時代中，這續約價碼非常合情合理。巴恩斯除了有外線投籃能力外，也有背框單打能力，以及高位持球策應的功夫，很期待再重新換了張大約後，與國王隊友搭配第一個完整賽季的巴恩斯能否展現他曾被譽為北卡獵鷹的全方位身手，新球季場均18到20分是可以期待的攻防數據。

巴恩斯從獨行俠轉戰國王之後不但沒有水土不服，表現還更為出色，有了更好的隊友配合，他下季很有可能會打出生涯代表作，國王當然不吝於端出大把鈔票與他續約。 歐新社資料照片 分享 facebook

持續補強前場深度 經驗大幅提升

國王的後場組合相較於前場的年輕人，目前更上得了檯面，撐得起整支球隊，上賽季福克斯(De'Aaron Fox)加希爾德(Buddy Hield)的雙人組就讓人看到球隊未來。而前場最有天賦的莫過去年選秀榜眼巴格利(Marvin Bagley III)，新人年因傷出賽62場，繳出14.9分7.6籃板1火鍋，投籃命中率五成的成績單，而他現在不過才20歲。

因應中鋒考利史坦(Willie Cauley-Stein)的離開，球團勢必得著手改造禁區輪值，很快的開市就收下戴德蒙(Dewayne Dedmon)、荷姆斯(Richaun Holmes)來補足輪替強度，也許考利史坦的體能條件、天賦都比這兩人高，但是常在場上出現防守漏洞，甚至心態上、解讀球賽的智商還是可惜了些。荷姆斯屬於運動能力還算不錯的藍領型中鋒，要配合打擋拆也有一定執行力，2年1000萬是值得試一試的投資。

荷姆斯上季在太陽雖然只有8.2分、4.7籃板、1.1阻攻的表現，但他的上場時間也不過只有16.9分，而且隊友多是亂投一通的球員。本季他轉戰國王，如果還能維持6成以上的投籃命中率，1年500萬美金真是便宜又大碗。 歐新社資料照片 分享 facebook

上季在老鷹開發出長程火砲的戴德蒙又是另一個非選秀進入聯盟表現傑出的代表人物，輾轉在德州黑衫軍闖出名堂後跑到亞特蘭大兩季，現在又重回西區來到加州，3年4000萬的合約，是對他的攻防技術之成熟的肯定，雖然他沒有優異的體能，但紮實的基本功，肯定有助於提升國王的禁區防線，加上他的外線投籃與傳球能力應對，能夠和福克斯搭配作擋拆後外移的投射或是攻入籃底，增添變化性。

戴蒙德在老鷹的兩個球季快速成長，如果他的天花板不止於此，能將場均1.3顆三分球、1.4次助攻、1.6個進攻籃板、1.1次抄截、1.1次阻攻再提升，國王就會更有趣了。 歐新社資料照片 分享 facebook

小前鋒位置上除了先發的巴恩斯之外，國王還挖來攻防都有水準，大賽經驗豐富的側翼亞瑞查(Trevor Ariza)，2年2500萬的價碼，也不會對球隊未來發展造成負擔，在鋒線上買下先發替補的雙保險。

新球季後場核心組合 進化值得期待

從溜馬挖來的加拿大雙能衛喬瑟夫(Cory Joseph)，又是另一名早期出品於馬刺的優質球員，他的到來讓國王後場調度可以更加靈活運用控球以及得分後衛兩個場上位置，3年3700萬的也合乎市場價值。這幾筆新敲定的合約除了巴恩斯的四年頂薪外，其餘都是兩、三年的投資，對國王的未來並不對造成沉重負擔，現階段又可借重這幾名戰將的加盟提供年輕球員經驗的傳承、戰力上的實質幫助，何樂而不為。

喬瑟夫(右)也是數據上不顯眼的球員，但他過去兩季在溜馬都出賽滿82場，過去四季差4場打滿，就知道他是紮實好用的替補雙能衛！ 歐新社資料照片 分享 facebook

上賽季國王能打出近年最佳戰績，主要在二年級生福克斯的大爆發，還有射手希爾德的穩定供輸，搭配巴格利(Marvin Bagley III)初生之犢不畏虎的膽識，已讓球隊未來核心明確地浮上檯面。福克斯上季出賽81場，17.3分7.3助攻3.8籃板1.6抄截2.8失誤，投籃命中率由新人年的43.9%提升到45.8%，三分球也從34.5%進步到37.1%，加上他在陣中磨練一年，球場上指揮若定的穿針引線，是帶領國王戰績能攀升的主因。

控衛福克斯(左)與大前鋒巴格利(右)的成長速度將是國王未來霸業的關鍵，或將帶領球隊打出全新的五虎陣容！ 歐新社資料照片 分享 facebook

26歲的希爾德也受惠於福克斯的樂於分享球，在上賽季兩人雙雙打出生涯年，在國王的第二個完整球季，希爾德82場先發全勤，身為當年完整念完大四而高居第六順位被選走的大齡新秀，希爾德適應聯盟、球隊生態後所展現出來的就是穩定特質，32分鐘的時間，場均1.8次失誤。他的場均得分暴增7.2分，站上20大關，例行賽最終留下20.7分5籃板2.5助攻，場均命中3.4記三分彈，命中率42.7%，整體投籃也有45.8%，重拾大四殺翻NCAA的高效率。他也曾被老大布萊恩欽點過敬佩他的訓練自律之高，才能從一個大一不會投三分球的後衛，變成現在的優質射手，甚至可能是聯盟未來最可怕的自走砲之一。

希爾德一掃前一季陷入二年級生症後群的陰霾，平均得分爆衝上20.7分，每場投進3.4顆三分球，還能維持42.7%的三分球命中率，未來可望進化成聯盟中的頂尖射手之一。 歐新社資料照片 分享 facebook

新球季展望依然期待福克斯能維持水準，甚至來到18分到20分，以及9助攻的明星後衛水準。至於希爾德就該扛下球隊得分之鑰之重責，看看能否持續進化威脅程度直逼湯普森(Klay Thompson)的無差別射手，畢竟這將儘是希爾德的第四個賽季，仍有許多細節、經驗可以磨練、期待。那平均在20分以上是必然的目標要求。

重攻輕守 團隊防守有待加強

國王上賽季的單場失分排名聯盟倒數第五，得分卻高居第九，這是一個重攻輕守的失衡情況。考利史坦糟糕的護框能力，巴格利又還經驗不足，讓國王禁區防線實在不夠力，補進戴德蒙雖然非解藥，但是提升了經驗，還附加外線能力。

荷姆斯的運動能力也不會比考利史坦輸到太多，重點還是在巴格利的培養，吉爾斯(Harry Giles)能否再爭取更多曝光機會以及成長。喬瑟夫、亞瑞查的加盟也能幫助到後場、側翼的防守質量提升與經驗傳承。

國王上季能衝到西區第九，新球季無非是瞄準季後賽而來，就目前短短不到一周的補強，國王明顯是走在正確的道路上，球隊將呈現出充滿希望的未來願景，一切就等新球季見真章。

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