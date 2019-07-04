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NBA／名嘴爆料不實？ 杜蘭特怒回髒話

2019-07-04 13:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

名嘴史密斯（Stephen A. Smith）的爆料讓杜蘭特動怒。 路透
名嘴史密斯（Stephen A. Smith）的爆料讓杜蘭特動怒。 路透
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NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）確定從勇士隊轉戰籃網隊，過去離開雷霆隊的往事卻被翻出來重提，但名嘴史密斯（Stephen A. Smith）的爆料卻讓他動怒，回訊息稱史密斯所說的內容是「狗屎」，還要史密斯去確認消息來源。

史密斯上《ESPN》節目「First Take」時談到杜蘭特和籃網簽下4年合約的動態時，提到2016年杜蘭特決定離開雷霆的情況，他表示當時杜蘭特曾答應衛斯特布魯克（Russell Westbrook），說自己會留在奧克拉荷馬，之後卻以簡訊告知隊友改變心意了。

根據史密斯得到的消息，杜蘭特飛到漢普頓和伊谷達拉（Andre Iguodala）、格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）碰面前，才和「衛少」、柯里森（Nick Collison）等人共進晚餐，杜蘭特還當面和衛斯特布魯克承諾說「我不會離開，我會留下來」，但之後就宣布加入勇士，告知雷霆前隊友的方式只透過電話，「連一通電話都沒有。」

史密斯還提到，杜蘭特並非有意說謊，但因追求勝利改變想法後，和前隊友的裂痕就已產生，「這是從沒流出過的消息，還有會什麼他和衛斯特布魯克會出現摩擦，這不是因為杜蘭特離開，而是他處理的方式。」

節目播出沒多久，杜蘭特就傳訊息給史密斯，指他爆料內容「狗屎」，資訊來源有問題，不過史密斯說自己有多個消息來源，而且杜蘭特也沒指出哪部分惹鬧他。

杜蘭特雷霆衛斯特布魯克

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