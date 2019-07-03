NBA／蓋里納利展開訪台行程 謝球迷熱情支持

2019-07-03 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



快艇球星蓋里納利展開訪台行程。圖／大漢整合行銷提供 分享 facebook 夏日籃球盛會「國泰NBA 3x」總決賽將於6、7日在信義香堤廣場盛大舉行，經過兩個月、六大區域預賽激烈廝殺，一般組、挑戰組以及高中組的晉級隊伍，都將全力以赴爭取NBA的圓夢之旅，今年國泰NBA 3x總決賽邀請到洛杉磯快艇球星蓋里納利（Danilo Gallinari）及印第安那溜馬吉祥物Boomer站台，今天蓋里納利上午抵達台灣，準備展開5天的NBA 3x之旅。

蓋里納利於家鄉義大利展開職業籃球生涯，2008年參與NBA選秀，紐約尼克以第一輪第6順位選中蓋里納利，生涯效力過尼克、金塊以及快艇，今年球季繳出平均19.8分、6.1籃板、2.6助攻的成績。蓋里納利今上午抵台後，吸引批球迷前來接機，蓋里納利驚呼自己在台灣的人氣相當火紅，同時相當感謝台灣粉絲的熱情。

在蓋里納利為期７天的台灣行中，將於６日、7日現身位於信義香堤廣場的國泰NBA 3x總決賽現場，除此之外，富有愛心的蓋里納利將代表NBA出席「NBA Cares」（NBA關懷）等活動。另外，NBA灌籃隊以及溜馬隊吉祥物Boomer也將跟隨蓋里納利腳步造訪寶島，在剛放暑假之際，把濃濃的NBA籃球味一同帶給台灣的球迷朋友。