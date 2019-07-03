NBA／湯普森手術成功 至少復健5個月

2019-07-03 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



確定續留勇士隊的球星湯普森（Klay Thompson），今天在洛杉磯進行左膝十字韌帶手術，由名醫艾爾崔克（Neal ElAttrache）操刀，手術成功，但湯普森目前還沒復出時間表。

艾爾崔克去年也曾執行MLB天使隊日本球星「二刀流」大谷翔平的韌帶置換手術，兩年前灌籃大賽冠軍拉文（Zach LaVine）動十字韌帶手術、2016年戴維斯（Anthony Davis）左膝開刀，也都由艾爾崔克負責。

湯普森手術成功，預期能完全康復，儘管目前沒確切復出時間表，不過他的經紀人勞倫斯（Greg Lawrence）表示，湯普森復健時間預計5到7個月。

29歲的湯普森是今年總冠軍賽第6戰成傷兵，他在第三節的一次灌籃落地後就面露不適，雖完成兩罰才離場，但診斷出十字韌帶撕裂噩耗。

美國《ESPN》記者弗里德爾（Nick Friedell）在上月曾報導，勇士球團不急著要湯普森歸隊，目標是2月底到3月初回歸，若是按照勞羅斯的說法，湯普森復出時間也是年底之後。

雖在總冠軍賽成傷兵，勇士仍開出5年1億9千萬的頂級合約留下湯普森，和柯瑞（Stephen Curry）繼續合體「浪花兄弟」，本季平均繳出21.5分、3.8籃板的湯普森，本周也在社群平台發文表達續留灣區。