76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

今年NBA的自由球員市場一開市就炸鍋了，其中兩筆大交易和76人有關。第一筆是巴特勒去了熱火，76人從中換回了搖擺人理查森，第二筆是從塞爾提克迎來了霍福特。76人沒能留下老牌射手瑞迪克，也沒留下季中大手筆租來打工的巴特勒，這讓76人新一季的先發名單又要產生大洗牌，目前看來一到五號分別是西蒙斯、理查森、哈里斯、霍福特和安比得。

76人送走巴特勒(左)和瑞迪克(右)可能會讓不少球迷感到可惜，他們在今年季後賽第二輪只差一球就能淘汰暴龍，可惜遭到雷納德的絕殺！ 歐新社資料照片 分享 facebook

這樣的先發名單裡，最顯眼的就是三個大高個：208公分的大型主控西蒙斯，208公分的霍福特和213公分的安比得。當聯盟流行打五小陣容的快速進攻，76人這個三高陣容看似特別，其實裡面也隱藏著三高的問題。

第一高是重疊性高

西蒙斯和安比得這兩個主將沒有出色的投射能力，本該讓76人去找更多外圍的射手來補強，可是目前球隊並沒有這麼做，反而先補了一個長人進來。雖然說霍福特近年來刻意增加三分球的出手比例，做為他進攻時的另一項進攻選擇，但他最穩定的得分手段畢竟是以籃下單打為主，而且他需要拉開更大的內線空間來取分，這一點將會讓他在場上和安比得產生衝突。

霍福德(右)年過30才勤練三分球已是太晚，在場上位置跟安比德(左)重疊性高會是一個很大的問題。 歐新社資料照片 分享 facebook

第二高是代價高

76人目前組成的這個陣容，不只花的錢不少，還賠上了許多好球員和選秀權。光霍福特就花了四年一億九百萬，而回想起去年巴特勒交易案的時候，76人送出了三名好手及2022次輪選秀權。後來從快艇交易來哈里斯時，更是一口氣再送掉了三名球員，還加上四個選秀權，現在又再用一億八千萬和這個從未入選明星賽的球員簽下了五年約。從薪資結構和球員市值來看，76人的這個算盤不能說是打得夠精。

哈里斯(左)跟霍福德(右)身價真的值那麼高嗎？這實在是一個很大的問號？ 歐新社資料照片 分享 facebook

第三高則是高齡

雖然走掉了35歲的老射手瑞迪克，和九月將滿30歲的巴特勒，讓76人現在的先發陣容平均年齡只有26.5歲，但其中年紀最大的霍福特也已經33歲了，高齡將會是霍福特的主要問題。姑不論最近許多超過30歲的長人，都在領了高薪之後出現大退化的趨勢，光看霍福特的生涯發展曲線就令人捏一把冷汗。六年前霍福特在老鷹打出生涯最高得分數據之後就一路下滑，在塞爾提克更是適應不良，在他變得更老之後，還能為76人打出多少績效，不無疑問。

這樣的三高陣容所帶來的三高問題，接下來76人該怎麼解決？首要之務就落在總教練布朗身上。雖然霍福特是先發等級的球星，但很難預期他和安比得能夠同時上場，並在場上發生最大的合作綜效。霍福特和安比得之間的重疊問題，可能得透過錯開兩人的上場時間來解決，也就是讓霍福特做安比得的替補，來調節安比得的體能，並衍生出76人另一套組合陣容及戰術打法。

除了總教練的調度和領導之外，總經理布蘭德也得在接下來的時間裡，再好好利用有限的資源來為球隊補強其他備案。過去76人在重建過程中累積的大量家財，而今已經被揮霍得差不多了，而以目前布蘭德手上的籌碼，想要再簽下大咖的可能性很低，唯今之計，只能在便宜的年輕球員身上多下功夫。

截至目前為止，夢想爭冠的76人一直無法組成三巨頭，就算上一季加入了頂尖球星巴特勒，但無論是季賽或季後賽，76人的主軸依舊是西蒙斯和安比得的雙人攻防體制。很難想像霍福特的到來會改變這一切，也很難期待哈里斯或是理查森能成為鐵三角之一。76人想要在新球季更上一層樓，確實難度不低。

76人是以西蒙斯(右)和安比得(左)為攻防核心，重薪簽下其他球星是否真能打出價值？ 歐新社資料照片 分享 facebook

不過，也有人認為總經理布蘭德再度貫徹了他個人防守建隊的邏輯，今夏在送走了防守強將巴特勒之後，換回了同樣有防守能力的理查森，而霍福特曾經在2018年與安比得同時入選年度防守第二隊，讓球隊的防守體質更好了。加上西蒙斯的身材及運動力，以及目前的幾名潛力新秀，或許76人會因為防守昇級而在明年的季後賽走得更遠，一切就看這個夏天球隊怎麼磨合了。