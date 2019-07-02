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NBA／展現大哥風範 里拉德發文祝福離隊隊友

2019-07-02 14:17聯合新聞網 綜合報導

自由市場開市後拓荒者陣容大洗牌，多人被交易或是簽約他隊，里拉德展現一哥風範祝福隊...
自由市場開市後拓荒者陣容大洗牌，多人被交易或是簽約他隊，里拉德展現一哥風範祝福隊友。 截圖自里拉德IG
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自由市場開市進入第二天，聯盟上演大風吹，其中拓荒者陣容也大洗牌，多人被交易或是簽約他隊；看著隊友一個接著一個離開，當家球星里拉德（Damian Lillard）仍不改一哥本色，發文祝福隊友。

開市第二天，拓荒者已有6人離隊，透納（Evan Turner）被交易至老鷹，哈克雷斯（Maurice Harkless）被送至快艇，康特（Enes Kanter）選擇加盟塞爾蒂克，小柯瑞（Seth Curry）重返前東家獨行俠，阿米尤（Al-Farouq Aminu）選擇跳槽到魔術，另外雷納德（Meyers Leonard）則是被交易至熱火。

宛如2015年隊友大跳槽再度上演，里拉德又必須再度面對熟悉的隊友離開，但他依舊展現大哥風度，在個人社交平台Instagram貼出一張球隊在飛機上的大合照，並說：「我愛我的兄弟，祝他們一切順利。」

雖有戰力出走，但也有新血加入，拓荒者透過與熱火交易換來中鋒懷塞德（Hassan Whiteside），前尼克前鋒漢佐尼亞（Mario Hezonja）也以底薪加盟，另外季中加入的老面孔胡德（Rodney Hood）則是以2年1600萬美元留效。

在 Instagram 查看這則貼文

Still gang... love my brothers ! Wish em nothin but the best

Damian Lillard（@damianlillard）分享的貼文 於 張貼

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