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NBA／KD為何離開勇士 前隊友：他不被尊重

2019-07-02 12:31聯合新聞網 綜合報導

杜蘭特老戰友帕金斯跳出來爆料，KD出走是因覺得自己在勇士未獲得應有的尊重。 ...
杜蘭特老戰友帕金斯跳出來爆料，KD出走是因覺得自己在勇士未獲得應有的尊重。 美聯社
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是什麼原因讓杜蘭特Kevin Durant）願意放棄更高的薪水離開勇士，跟厄文（Kyrie Irving）、喬丹（DeAndre Jordan）聚首布魯克林？老戰友帕金斯（Kendrick Perkins）跳出來爆料，因杜蘭特覺得自己在球隊未獲得應有的尊重。

根據帕金斯向《The Undefeated》的說法，他認為杜蘭特很早就「一腳踏出金州」了，因為杜蘭特覺得從球迷至球團，都沒有表現十足的關愛及感謝。勇士球迷常在球星柯瑞（Stephen Curry）罰球時大喊「MVP」，這讓杜蘭特很不是滋味，當然不是說他沒有這樣的待遇，但只發生在季後賽的時候，他覺得自己的地位理應更高。

當然球迷肯定忘不了杜蘭特和格林（Draymond Green）爭吵的畫面，格林多次叫囂，甚至辱罵杜蘭特「小婊子」，另外最傷人的莫過於「沒有你我們早就在贏球了」。此外總管梅耶斯（Bob Myers）也曾脫口自家球星柯瑞值得更高薪資，讓帕金斯對杜蘭特「決定」的說法有跡可循。

雖然相較於勇士，帕金斯表示杜蘭特加盟籃網終於能夠當家，但尚未磨合之前仍舊是未知數，杜蘭特自己也在Instagram上發動態，勸球迷不要多做揣測。

杜蘭特Kevin Durant勇士

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