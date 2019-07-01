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NBA／杜蘭特攜手厄文 轉投籃網

2019-07-01 23:45聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

NBA自由市場首日，杜蘭特(前)宣布轉隊籃網。 路透
NBA自由市場首日，杜蘭特(前)宣布轉隊籃網。 路透
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NBA自由球員市場開啟首日，就有許多重磅交易傳出，以杜蘭特離開勇士隊轉披籃網隊球衣最受矚目，預計會與籃網簽下四年一點六四億美元的合約，攜手先前也同意以四年一點四一億美元的合約加入籃網的厄文，加上中鋒喬丹也預期來到布魯克林，成為此次自由市場中最受矚目的球隊。

杜蘭特公布落腳處後，勇士也傳出與射手湯普森達成續約，同意接受五年一億九千萬美元的合約報價，讓「浪花兄弟」組合得以延續下去。勇士也與籃網進行先簽後換羅素的交易，為了這筆交易案，預計將伊古達拉及選秀權送往灰熊隊，出清足夠的薪資空間。

對於杜蘭特的交易案，名人堂球星兼球評巴克利直呼驚訝，「顯然杜蘭特下季出賽可能性不大，但我一直認為會有球隊願意奉上一紙配得上他的合約，我認為籃網做了很棒的工作，這支球隊配得上擁有超級球星。」

之前杜蘭特離開雷霆隊，改披勇士球衣引發外界不少批評，因此這次加盟籃網也讓外界認為杜蘭特傷後復出後，可望證明自己有能力帶領一支球隊。

但《TSN》記者李溫柏格認為，現在斷言籃網會成功還言之過早，因為杜蘭特在總冠軍賽第五戰阿基里斯腱斷裂，恐要缺席一整個賽季，而從這嚴重傷勢回歸時也已卅二歲；至於厄文，他尚未能證明自己能領導一支球隊。

NBA勇士籃網杜蘭特厄文

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