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千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00特約記者李亦伸

杜蘭特決定離開勇士，以四年1.64億美加入布魯克林籃網，跟厄文成為隊友，厄文合約是四年1.41億美元。據說勇士計畫開給杜蘭特五年2.2億美元頂級合約，但勇士後衛柯瑞還來不及跟杜蘭特見面會商，杜蘭特已經做出加入籃網的決定。杜蘭特會放棄續約勇士，跟厄文+小喬丹(D’Andre Jordan)成為隊友，一起加入籃網，肯定是有幕後經紀人操作和學問。

杜蘭特(右)會去籃網只是因為跟厄文(中)交情好的關係嗎？那乾脆甜瓜(左)也一起叫...
杜蘭特(右)會去籃網只是因為跟厄文(中)交情好的關係嗎？那乾脆甜瓜(左)也一起叫來好了。 歐新社資料照片
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大家都知道杜蘭特喜歡在社交媒體上跟球迷打嘴砲，反應一向很直接，而且在醫院病房還享受為IG上漂亮美女按讚，日子過得自在愜意。但實際上，杜蘭特真的是個難懂的人。

杜蘭特為何要放棄勇士2.2億美元頂級合約？放棄舊金山矽谷的人脈+商機，反而投入籃網這支未來都還有變數的年輕球隊？杜蘭特不是要帶隊，是厄文想要成為帶隊球星，杜蘭特也沒有想要擁有自己的城市和球隊，因這是厄文的生涯目標，杜蘭特未來一季還不能復出，籃網也不會迅速成為爭冠球隊。

除非，勇士根本沒有要開給杜蘭特2.2億美元頂級合約。

籃網這個局不簡單！

籃網能在這個夏天把杜蘭特、厄文和小喬丹拉在一起組成三巨頭「超級球隊」，以往這只有邁阿密熱火總管萊里(Pat Riley)才能做到的工程，除了經紀人關係，球隊也得給出除了頂級合約之外最大利益。

籃網為了簽中鋒小喬丹，杜蘭特和厄文也都要小小犧牲，不能拿到四年最大合約。能夠說服經紀人、杜蘭特、厄文和小喬丹，全部做出妥協，這應該不是這幾天的事。

籃網總管馬克思應該要當選年度最佳總管，他的運籌帷幄、出清、操盤、策略、收網，簡直比萊里還要神奇。

籃網真的能爭冠嗎？

籃網新一季還很難具備爭冠實力，因為杜蘭特還不能復出，籃網將會以厄文為核心領袖，帶領幾名年輕極具潛力新生代球員一起衝刺，勒佛特、傑佛森、丁威迪都是可以幫助厄文的一線幫手。

一個厄文和中鋒小喬丹，並不能馬上改變籃網體質和競爭力，籃網可能更好，也可能就如此平凡，他們失去卡洛、奈皮爾、葛拉罕幾名優秀角色球員，也可能失去哈里斯這名上季三分球命中率4成7的三分射手。

厄文(左)和喬丹(右)聯手並不足以立刻成為一支有爭冠實力的球隊。 歐新社資料照片
厄文(左)和喬丹(右)聯手並不足以立刻成為一支有爭冠實力的球隊。 歐新社資料照片
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沒有一個健康杜蘭特，籃網眼前一切都充滿變數，第一季不要談爭冠，第二季要看杜蘭特恢復和融入狀況，第三季團隊可能更好，但需要很大運氣，第四季厄文又將跳出合約成為自由球員。

杜蘭特為何要離開勇士？

第一可能是勇士根本沒有要開給杜蘭特五年2.2億美元合約，第二可能是杜蘭特與經紀團隊早就計畫好要離開，第三可能是醫療團隊，這次為杜蘭特開刀修復右腳阿基里斯腱的醫生，就是與布魯克林籃網合作。

勇士是否真的願意給杜蘭特(中)五年2.2億美元合約，只有當事人才能知道。 美聯社...
勇士是否真的願意給杜蘭特(中)五年2.2億美元合約，只有當事人才能知道。 美聯社資料照片
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杜蘭特難懂的地方就在這裡，他也不是完全為了爭冠，更不是只想抱團，也沒有想要建立自己的城市和球隊，更不全然是為了薪資、合約大小，他就是隨自己的感覺。

自由自在，從心所欲，這就是聯盟第一殺手杜蘭特，千山萬水獨行，沒有人真正懂他。

杜蘭特籃網厄文

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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