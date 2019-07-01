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NBA／自由市場首日結束 東區將有全新局面

2019-07-01 20:58中央社 台北1日電

杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）兩大A咖球星...
杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）兩大A咖球星攜手加盟籃網，東區列強生態恐將出現全新格局。 美聯社
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NBA自由市場開市第1天，就傳出杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）兩大A咖球星攜手加盟籃網，東區列強生態恐將出現全新格局。

籃網上季戰績42勝40負，勝率低空飛過5成大關，在東區排名第6，沒想到他們在自由市場一口氣網羅杜蘭特與厄文兩條大魚，外加網羅禁區「門神」喬丹（DeAndre Jordan），僅損失主力控衛羅素（D'AngeloRussell），戰力不減反增，加上球隊體質原本就不差，下個球季將有不錯的機會挑戰東區前段班。

不過籃網也承受極大風險，主因是杜蘭特在今年總冠軍賽第5戰，只打了12分鐘就因右腳阿基里斯腱斷裂提前退場，一般預料至少需要1年的復健期，就算屆時滿血回歸，能夠恢復顛峰時期幾成水準沒人知道，但他和厄文、喬丹在紐約聯手，將帶給這支積弱已久的球隊無限想像空間。

公鹿是上季聯盟頭號種子，並是東區排名第1的球隊，目前他們幾乎留下完整主力陣容，僅流失了雙能衛布洛格登（Malcolm Brogdon），戰力受損並不嚴重，仍是爭奪東區王座的熱門人選。

反觀今年奪得隊史首冠的暴龍，主力前鋒雷納德（Kawhi Leonard）動向至今未明，倘若最後一如傳言，「西進」加盟豪門湖人或快艇，暴龍戰力將大幅折損，衛冕之路也再添波折；假若他決定留守，暴龍不僅有望留下奪冠班底，也仍會是東區指標性球隊。

至於東區老三76人，只要技術問題解決，明星後衛巴特勒（Jimmy Butler）預計加盟熱火，頭牌射手瑞迪克（J.J. Redick）也帶槍投靠鵜鶘，76人僅從塞爾蒂克挖來大前鋒霍福德（Al Horford），單從帳面上來看，76人戰力微幅小跌，不過陣中缺少外圍砲火是一大隱憂，後續整合十分重要。

今夏自由市場的爭奪戰中，塞爾提克恐是東區4強裡受創最大的球隊，隊中厄文和霍福德相繼出走，就算網羅了黃蜂主控華克（Kemba Walker），仍舊無法彌補兩大好手出走的損失。

厄文76人籃網

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