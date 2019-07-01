NBA／談KD加入籃網 柏金斯：千載難逢的機會

2019-07-01 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



杜蘭特轉戰籃網聯手厄文，前隊友現轉任球評的柏金斯認為是好事一件。 截圖自NBA on TNT官方粉絲團 分享 facebook

NBA自由市場開啟首日，就有序多爆炸性交易案傳出，其中就以杜蘭特（Kevin Durant）離開勇士隊轉披籃網隊球衣最受矚目，而過去在雷霆隊時期與杜蘭特建立深厚交情、目前轉任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）就談到這筆交易，認為這對杜蘭特來說是個千載難逢的機會。

據外媒報導，杜蘭特已經和籃網達成四年1.64億美元的口頭協議，加上先前厄文（Kyrie Irving）也同意以四年1.41億美元的合約加入籃網，除此之外，包括同為自由球員的喬丹（DeAndre Jordan）也將會前進布魯克林。

「他們（勇士）會很想念他的，我和杜蘭特聊過了，他很開心。」柏金斯今天受訪時談到這筆交易時説，「我愛這個結果，杜蘭特與厄文攜手前往紐約，這對杜蘭特而言是非常難得的機會。我認為他的前景一片大好，杜蘭特是時候離開勇士了。」

對杜蘭特將與厄文成為隊友，柏金斯也發表自己的看法，「我絲毫不擔心他們是否能夠共存，厄文可以自由發揮自己的風格，讓杜蘭特承擔起領袖和進攻發動者的角色。我認為厄文會找到自己的定位，他需要在杜蘭特這樣的球員身邊打球。」

不過杜蘭特在總冠軍賽第六戰弄傷阿基里斯腱，日前已接受手術正在復健當中，預計下個球季也可能無法上場。