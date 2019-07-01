NBA／黑衫軍迎接老將 卡洛2年約簽馬刺

2019-07-01 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



效力籃網兩個球季的卡洛轉投馬刺隊。 路透 分享 facebook

NBA自由市場剛開啟就十分熱鬧，籃網隊迎接杜蘭特（Kevin Durant）成今天最大消息，效力籃網兩個球季的卡洛（DeMarre Carroll）則是轉投馬刺隊，多個消息都指出，他和黑衫軍簽下2年合約。

月底將滿33歲的卡洛，2009年選秀會被灰熊隊挑中，菜鳥球季結束後轉戰火箭隊，之後回到灰熊一季，金塊隊、爵士隊、老鷹隊和暴龍隊也曾留下足跡；他在暴龍兩季後被送到籃網隊，換來兩個選秀權，最近兩季在籃網也獲得空間，2018到19賽季繳出場均11.1分、5.2籃板表現。

根據多個消息指出，馬刺提出2年1200萬美元合約給卡洛，不過美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，最終卡洛是簽下2年1300萬美元合約。

卡洛以防守見長，在老鷹時曾獲得單月最佳球員肯定，2014到15賽季和提格（Jeff Teague）、考佛（Kyle Korver）、米爾賽普（Paul Millsap）及霍福特（Al Horford）是老鷹固定先發；他進入有良好防守體系的馬刺預期有加成效果，且自由球場焦點球星杜蘭特（Kevin Durant），讓西區再進入戰國時期。

馬刺先前已傳出和蓋伊（Rudy Gay）完成續約。