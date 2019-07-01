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NBA／三方交易成行 巴特勒確定轉戰熱火

2019-07-01 11:23聯合報 記者曾思儒╱即時報導

76人隊、熱火和獨行俠進行三方交易，巴特勒將前往南灘邁阿密。 美聯社資料照
76人隊、熱火和獨行俠進行三方交易，巴特勒將前往南灘邁阿密。 美聯社資料照
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明星後衛巴特勒（Jimmy Butler）將轉戰熱火隊，還牽動76人隊、熱火和獨行俠的三方交易，成今天自由市場的另則重磅消息。

巴特勒先前就已傳出對加盟熱火很有興趣，合約價碼預計是4年1億4200萬美元，《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）今天再追加消息，熱火和76人達成共識，熱火除把理查森（Josh Richardson）交易到費城，另外將後衛德拉基奇（Goran Dragic）送去獨行俠隊。

巴特勒雖率灰狼隊2018年重返相隔14年的季後賽，但上季傳出隊友不合，曾在練習時指責唐斯（Karl-Anthony Towns）和維金斯（Andrew Wiggins）「很軟」，和灰狼總管雷登（Scott Layden）及教頭錫柏杜（Tom Thibodeau）也鬧不愉快，只再為灰狼出賽10場就被交易到76人。

總計他2018到19賽季共出賽65場，繳出場均18.7分、5.3籃板、4助攻和1.9抄截成績單，季後賽更展現球星價值，率76人打進第二輪，和暴龍隊奮戰7場才敗給雷納德（Kawhi Leonard）絕殺一擊。

巴特勒球季後選擇跳脫合約，熱火和火箭隊都表現出積極招攬興趣，最終他決定轉戰邁阿密；76人雖損失4度入選明星賽的巴特勒，但也以4年1億900萬美元合約找來中鋒霍福特（Al Horford），不過明星射手瑞迪克（JJ Redick）也轉投鵜鶘隊。

熱火76人巴特勒

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