NBA／ 對KD有疑慮不給頂薪 尼克寧願改簽藍道

2019-07-01 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



因不願給KD頂薪，尼克決定改簽藍道(右)。 路透 分享 facebook

自由市場焦點球星杜蘭特（Kevin Durant）今天傳出和籃網隊達成4年1億6400萬美元的合約共識，將和厄文（Kyrie Irving）組成夢幻陣容，原本傳出也要競逐杜蘭特的尼克隊鎩羽而歸，主要是因老闆多蘭（James Dolan）考量。

美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）和薛爾本（Ramona Shelburne）報導指出，多蘭因杜蘭特阿基里斯腱傷勢問題，並沒準備頂薪合約，且球團代表今天沒在紐約，而是飛到洛杉磯，準備和其他自由球員碰頭，像是以3年6300萬美元簽下藍道（Julius Randle）。

杜蘭特今年季後賽先傷了小腿，總冠軍賽第5戰雖復出，但上半場沒打完又成傷兵，診斷結果是阿基里斯腱斷裂，2019到20賽季恐全部報銷，就算重返球場能否百分百復原也是未知，尼克在風險考力量下決定退出杜蘭特爭奪戰，將目光放到其他自由球員身上。

尼克以3年6300萬美元簽下曾代表湖人隊和鵜鶘隊的藍道，另外打算和前湖人前鋒布拉克（Reggie Bullock）碰面；藍道上季在鵜鶘場均繳出21.4分和8.7籃板，打出5季最佳表現。

尼克擁有7200萬美元的薪資空間，之前就有報導傳出，球團對明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）也有興趣，若角逐杜蘭特失利，可能開給卡珍斯一年大約。