NBA／2017新人王和公鹿分手 波格登改投溜馬

2019-07-01 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



2017年獲得NBA年度最佳新人的波格登（Malcolm Brogdon），確定和公鹿隊分道揚鑣。 美聯社 分享 facebook

2017年獲得NBA年度最佳新人的波格登（Malcolm Brogdon），確定和公鹿隊分道揚鑣，他傳出和溜馬隊已達共識，將簽下4年8500萬美元合約。

美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）先前就曾報導，溜馬開出4年8500萬美元的合約向波格登招手，美國媒體《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）今天指出，波格登已經同意轉戰印第安納。

波格登2016年選秀會上被公鹿第二輪挑中，菜鳥賽季就以場均10.2分、2.8籃板和4.2助攻成2017年的年度最佳新人；剛結束的NBA第三個賽季，他命中率達5成05、外線命中率4成26、罰球命中率9成28都是生涯最佳，加入聯盟「50/40/90」俱樂部，場均15.6分、4.5籃板也是3季最佳。

公鹿2018到19球季打下聯盟最多勝，但季後賽止步東區決賽。新球季公鹿仍會以剛獲選年度MVP的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）為重心，球團也開出5年1億7800萬美元大約給後衛米道頓（Khris Middleton），另外給中鋒洛培茲（Brook Lopez）4年5200萬美元合約。

不過除波格登轉戰溜馬，米羅蒂奇（Nikola Mirotic）昨天也傳出重返歐洲聯賽，將加入西班牙豪門巴塞隆納。