NBA／國王再補強 2年約簽亞瑞查

2019-07-01 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



國王隊和總裁狄瓦茲（Vlade Divac）從自由市場補強動作不斷，除了找來「北卡獵鷹」巴恩斯（Harrison Barnes）和戴德蒙（Dewayne Dedmon），再找來亞瑞查（Trevor Ariza）加盟。

根據美國媒體《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，投身自由市場的亞瑞查同意國王開出的2年2500萬美元合約；這將是亞瑞查近3年待的第4支隊伍，結束在火箭隊的4個球季後，他2018到19球季從太陽隊出發，之後轉戰巫師隊。

亞瑞查的外線和防守是征戰NBA賽場武器，火箭今年季後賽第二輪敗給勇士隊，少了亞瑞查這點的支援被視為關鍵之一，儘管勇士大將杜蘭特（Kevin Durant）在這個系列賽成傷兵，但火箭第5戰和第6戰卻沒能擋下「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson），無緣再闖分區決賽。

亞瑞查在巫師效力的43場比賽場均有14.1分、5.3籃板和3.8助攻，不過整體命中率只剛好破4成，三分線命中率也寫下近幾年新低的3成22。

外線本來就是國王優勢，剛結束的2018到19球季，國王團隊外線命中率排在聯盟第4位，找來巴恩斯和亞瑞查繼續強化長程砲火戰隊，儘管整體狀況無法和2017到18賽季和總冠軍賽只有1場之隔的火箭相比，至少累積季後賽亮相次數應不成問題。