NBA／5年1億5800萬美元 波爾辛吉斯續留獨行俠

2019-07-01 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



從尼克隊轉戰獨行俠隊的拉脫維亞籍明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），同意以5年1億5800萬美元的合約留在達拉斯，獨行俠球團今天宣布雙方達成合作的消息。

波爾辛吉斯美國時間去年2月6日左膝十字韌帶斷裂，球季提前報銷，今年初被尼克交易到獨行俠，尼克則換來史密斯（Dennis Smith）、喬丹（DeAndre Jordan）、馬修斯（Wesley Matthews）和兩個第一輪選秀權。

剛結束的賽季是波爾辛吉斯生涯第3個NBA賽季，他在十字韌帶受傷前出賽48場，場均有22.7分、6.6籃板和2.4阻攻，外線命中率3成95，儘管成傷兵，但獨行俠看好他和剛獲得年度最佳新秀的唐西奇（Luka Doncic），願意冒險端出大約。

波爾辛吉斯最近則是透過社群平台預告復出，一周前先在個人Instagram上傳過去的灌籃照片，註解「我已經準備好再前進了」，5天前再上傳自己重訓照片，展現重返球場的渴望。

不過他轉戰尼克後負面新聞不少，先是3月有名女子出現指控遭波爾辛吉斯在曼哈頓的公寓性侵，5月又傳出他在家鄉利耶帕亞酒吧外的一場鬥毆遭攻擊。