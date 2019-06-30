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NBA／哈登上海騎電動車違規 網友羨慕交警要到簽名

2019-06-30 14:24世界日報 中國新聞組／北京30日電

美國NBA球星「大鬍子」哈登（James Harden）及卡佩拉（Clint Capela）近日在上海參加商業活動，29日他們一行人在騎電動車時未能遵守交通規則，遭交警攔下。事件引發網友熱議：「交警是中國唯一一個防住哈登的人」、「上海交警叔叔要到第一個簽名了」。

澎湃新聞報導，按照計畫，哈登和卡佩拉原定於當天下午3時出席在上海曹楊體育館進行的一場商業活動。從網友爆料和現場圖片看，哈登選擇了從住地靜安香格里拉大酒店騎電動車前往曹楊路。

查閱地圖顯示，由酒店到運動場，只有約四公里，騎電動車十多分鐘就可到達。不料，哈登同行人中有涉嫌非法載人、逆向行駛等問題，一行人離開酒店不遠隨即被交警在路口攔下。

據哈登活動團隊工作人員透露，哈登車輛被扣，然後他返回香格里拉酒店，重新乘車前往現場。在活動現場哈登說，雨雖然很大，但騎電動車感覺很好，他覺得很開心。

新京報報導，哈登官方微博隨後就在上海騎電動車疑違反交規被交警攔下一事，發布道歉聲明，稱已經委託工作人員接受處罰，並表示下次會確保遵守規則。

這一插曲，在社交媒體上引發了不少關注，也引來了眾多網友吐槽。

有網友表示，哈登在NBA賽場上從來是勇往直前，沒有人能攔得住。「上海交警，是世界上最懂得怎麼讓哈登停下來的人！」還有人調侃，「行車不規範，球迷兩行淚」、「哈登是現身說法向大家展示了遵守交規的重要性」。

NBA球星哈登（James Harden）。 路透
NBA球星哈登（James Harden）。 路透
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哈登上海騎車被交警截查。圖／微博
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