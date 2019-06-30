NBA／勇士5年頂薪留KD 柯瑞推一把

2019-06-30 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



NBA自由球員市場今天正式開啟，勇士隊也展開留人大作戰，不但打算以5年1億9100萬美元合約留下湯普森（Klay Thompson），另外還將端給杜蘭特（Kevin Durant）5年2億2100萬美元的頂薪合約，柯瑞（Stephen Curry）還可能扮演說客，幫助勇士留人。

杜蘭特和湯普森今年總冠軍賽雙雙成傷兵，阿基里斯腱斷裂的杜蘭特更可能2019到20賽季全部報銷，但他仍是自由市場最受矚目的球星之一，除勇士表達留人意願，包括尼克隊、籃網隊和快艇隊也有滿滿興趣，不過勇士優勢在於能端出5年2億2100萬美元的頂薪合約，杜蘭特若和其他球隊簽約，最高只能拿到4年1億6400萬美元合約。

美國《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）指出，各種跡象都顯示，勇士會開出5年頂薪合約給杜蘭特；美媒《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）則報導，勇士有個「不是祕密」的幫手柯瑞，相信屆時勇士和杜蘭特會晤時，柯瑞也會現身。

多個消息來源都指出，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）和柯瑞都飛往紐約，杜蘭特則是總冠軍賽第5戰成傷兵後就飛往紐約動刀。

不過杜蘭特可能和雷納德（Kawhi Leonard）在快艇合體，雷納德也有很大機率留在多倫多幫暴龍隊拚衛冕，杜蘭特到籃網和厄文（Kyrie Irving）攜手也是可能選項。

NBA自由球員市場美國時間周日正式開啟，球員和球隊可開始談判協議，正式合約美國時間7月6日就可簽定。