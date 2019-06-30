親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
中職30選秀
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

伊斯特本網賽／溫網前完美熱身 詹家姊妹收本季第3冠

韓國瑜押愛將止血！屬下出包下場慘 只有一人愈辭官愈大

運動筆記【國內田徑】全國排名夏季賽週一登場 賽程轉播看過來【焦點人物】走過顛峰與低潮 蛻變後的鐵人界安心亞- 柳怡卉
健行筆記羊稠森林步道.順訪五福宮拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」：聖母山莊、三角崙山一日行
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

NBA／勇士5年頂薪留KD 柯瑞推一把

2019-06-30 08:06聯合報 記者曾思儒╱即時報導

NBA自由球員市場今天正式開啟，勇士隊也展開留人大作戰，不但打算以5年1億9100萬美元合約留下湯普森（Klay Thompson），另外還將端給杜蘭特（Kevin Durant）5年2億2100萬美元的頂薪合約，柯瑞（Stephen Curry）還可能扮演說客，幫助勇士留人。

杜蘭特和湯普森今年總冠軍賽雙雙成傷兵，阿基里斯腱斷裂的杜蘭特更可能2019到20賽季全部報銷，但他仍是自由市場最受矚目的球星之一，除勇士表達留人意願，包括尼克隊、籃網隊和快艇隊也有滿滿興趣，不過勇士優勢在於能端出5年2億2100萬美元的頂薪合約，杜蘭特若和其他球隊簽約，最高只能拿到4年1億6400萬美元合約。

美國《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）指出，各種跡象都顯示，勇士會開出5年頂薪合約給杜蘭特；美媒《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）則報導，勇士有個「不是祕密」的幫手柯瑞，相信屆時勇士和杜蘭特會晤時，柯瑞也會現身。

多個消息來源都指出，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）和柯瑞都飛往紐約，杜蘭特則是總冠軍賽第5戰成傷兵後就飛往紐約動刀。

不過杜蘭特可能和雷納德（Kawhi Leonard）在快艇合體，雷納德也有很大機率留在多倫多幫暴龍隊拚衛冕，杜蘭特到籃網和厄文（Kyrie Irving）攜手也是可能選項。

NBA自由球員市場美國時間周日正式開啟，球員和球隊可開始談判協議，正式合約美國時間7月6日就可簽定。

杜蘭特勇士柯瑞

相關新聞

NBA／為詹姆斯 魔術強森願為湖人招攬雷納德

2019-06-29 08:44

NBA／與本田圭佑相見歡 林書豪：從他的經驗中學到很多

2019-06-29 15:40

NBA／沈默寡言是外界誤解？ 諾斯：雷納德很風趣多話

2019-06-29 15:23

NBA／不約而同前往日本 柯瑞、厄文換裝體驗東瀛文化

2019-06-29 13:45

NBA／拄拐杖現身拍攝現場 外媒拍到湯普森擁抱詹皇

2019-06-29 13:22

NBA／建議湖人考慮簽下羅素 魔術強森：他已做好準備

2019-06-29 13:10

NBA／安排與勇士談續約外 杜蘭特還將接洽其他3隊

2019-06-29 13:06

NBA／若未獲一級球星青睞 湖人備妥補強B計畫因應

2019-06-29 13:02

NBA／康特批評威廉森無辜受累 藍道推特發言回應

2019-06-29 13:01

NBA／柯里森無預警宣佈退休 稱家人與信仰更重要

2019-06-29 12:39

NBA／預計揮棄後衛希爾 公鹿著眼釋放薪資空間

2019-06-29 10:05

NBA／傳火箭停止兜售 卡佩拉盼不再曇花一現

2019-06-29 10:02

NBA／湯普森不受傷勢影響 傳勇士仍將頂薪留人

2019-06-29 09:30

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

加拿大探花加入大蘋果 紐約這次有點耐心了嗎？

2019-06-27 18:00

終生成就西魔東鳥 傳奇對決無限美好

2019-06-27 11:05

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00

選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

2019-06-26 07:00

坐擁6000萬美元薪資空間 快艇卻難成氣候

2019-06-25 07:00

湖人三巨頭計畫遇阻礙？ 小市場球隊的絕地反攻

2019-06-25 07:00

爵士整軍備戰 柯利進駐後場如虎添翼

2019-06-22 14:11

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51
看更多

熱門文章

NBA／柯里森無預警宣佈退休 稱家人與信仰更重要

2019-06-29 12:39

日職／王柏融悶兩場終敲安 火腿仍輸軟銀吞5連敗

2019-06-29 16:24

NBA／若未獲一級球星青睞 湖人備妥補強B計畫因應

2019-06-29 13:02

NBA／為詹姆斯 魔術強森願為湖人招攬雷納德

2019-06-29 08:44

NBA／拄拐杖現身拍攝現場 外媒拍到湯普森擁抱詹皇

2019-06-29 13:22

NBA／安排與勇士談續約外 杜蘭特還將接洽其他3隊

2019-06-29 13:06

NBA／康特批評威廉森無辜受累 藍道推特發言回應

2019-06-29 13:01

NBA／傳火箭停止兜售 卡佩拉盼不再曇花一現

2019-06-29 10:02

中職／「在位」最久的狀元 彭政閔樹立障礙

2019-06-29 15:33

NBA／建議湖人考慮簽下羅素 魔術強森：他已做好準備

2019-06-29 13:10

NBA／不約而同前往日本 柯瑞、厄文換裝體驗東瀛文化

2019-06-29 13:45

NBA／沈默寡言是外界誤解？ 諾斯：雷納德很風趣多話

2019-06-29 15:23

NBA／湯普森不受傷勢影響 傳勇士仍將頂薪留人

2019-06-29 09:30

日職／王柏融3支1 火腿遭軟銀逆轉吞5連敗

2019-06-29 16:35

中職／開打前一年就有選秀會 但沒有選秀狀元

2019-06-29 14:39

NBA／預計揮棄後衛希爾 公鹿著眼釋放薪資空間

2019-06-29 10:05

NBA／與本田圭佑相見歡 林書豪：從他的經驗中學到很多

2019-06-29 15:40

MLB／張育成大聯盟處女秀 3打數盡墨吞1K

2019-06-29 10:24

MLB／王維中對決左打遭敲安 大谷翔平猛打賞

2019-06-29 13:28

MLB／手指受傷曾不能彎 張育成拚回大聯盟門票

2019-06-29 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top